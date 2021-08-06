Какую вакцину России против коронавируса принимают в Европе?
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Какую вакцину России против коронавируса принимают в Европе?

11:43:478/6/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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На одобрение в ЕМА может повлиять переквалификация «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения.

Среди российских вакцин за границей используется самая исследованная – «Спутник V»
Среди российских вакцин за границей используется самая исследованная – «Спутник V»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Коронавирус в короткие сроки стал «чумой XXI века». Его мутированные штаммы вызывают всё новые волны заболевания. Человечество ответило смертоносной угрозе созданием вакцин, только в России их используется 4. Чем быстрее вакцинируется абсолютное большинство людей, тем быстрее будет побеждён смертоносный вирус.

Среди российских вакцин за границей используется самая исследованная – «Спутник V». С апреля она поставляется в 59 стран, в числе которых несколько стран Европы. Однако для полноценного оборота в Евросоюзе вакцину должно одобрить ЕМА – Европейское агентство лекарственных средств. В публикации «ТАСС» от 4 августа 2021-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о недостаточном количестве данных для одобрения «Спутника V» агентством.

Страны Евросоюза вроде Венгрии, где используют «Спутник», имеют право выдавать вакцинированным электронные сертификаты. А вот признают ли их при въезде в другие страны ЕС – руководство стран решает самостоятельно.

Список ВОЗ

На одобрение в ЕМА может повлиять переквалификация «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. Создатели вакцины из центра имени Гамалеи подали заявку на одобрение ещё до окончания третьей фазы, в ноябре 2020-го. По мере завершения исследований, в ВОЗ отправляли их результаты. Сначала утверждения ожидали в мае 2021-го, но его не произошло. Тогда инспекция ВОЗ посетила производственные площадки «Спутника», на одной из них нашлись недочёты. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, производство быстро привели в порядок.

Процедура переквалификации продолжилась и летом 2021-го. В публикации «Газеты.ру» читаем о заявлении эксперта ВОЗ Марианджелы Симао, что одобрение вакцины может завершиться до осени.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил в эфире «India Today», что надеяться на одобрение «Спутника» до сентября-октября не стоит.

На начало августа 2021-го в ВОЗ одобрили всего 7 вакцин со всего мира. В список вошли две китайские от компаний Sinopharm и Sinovac, американская вакцина от Moderna, индийская от Covishield, бельгийская от Janssen, совместный продукт Швейцарии и Великобритании AstraZeneca и американо-немецкая Comirnaty.

Что с другими вакцинами

В июле среди вакцин-кандидатов на переквалификацию ВОЗ можно было увидеть 14 наименований, среди которых и «Спутник V». Об отдельном одобрении «Спутника Лайт» речи пока не идёт, так как он копирует первый компонент «V».

Насчёт «Эпиваккороны» в июне генеральный директор центра «Вектор», где создали эту вакцину, Ринат Максютов сказал, что вопрос с ВОЗ будет решаться не раньше, чем будет удовлетворён спрос россиян.

Документы на переквалификацию вакцины «Ковивак» уже поданы в ВОЗ, однако без результатов третьей фазы исследований, которая завершится только к 2022-му, одобрение получить крайне сложно.

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