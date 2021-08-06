Россиянин выстрелил в полицейского и отрезал себе язык

В Краснодарском крае, вчера, 5 августа, случилось пугающее происшествие. Там мужчина напал на полицейского, выстрелил в него, убежал, а после отрезал себе язык. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
- Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ 2 августа возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции неизвестным, который скрылся. В дальнейшем в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка, - сообщили в СК.
Как стало известно, у мужчины при себе были наркотики и поэтому его хотели задержать правоохранители. В ходе задержания он выстрелил в полицейского из травматического оружия и скрылся, сотруднику был причинен легкий вред здоровью. Сверток с запрещенным веществом мужчина выбросил. Позже его удалось арестовать и во время задержания он отрезал себе язык.