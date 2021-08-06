Чем вакцина Pfizer отличается от Спутник V?

Борьба человечества с коронавирусом продолжается, наиболее полно она выражена в разработке вакцин. Летом 2021-го их число в мире подошло к 15-ти. Ещё более 55-ти образцов проходят клинические испытания, и считаются «кандидатами в вакцины».
Первую вакцину против коронавируса разработали в России, и имя ей – «Спутник V». Ненадолго отстал от неё выход в свет вакцины, произведённой совместно тремя компаниями – немецкой «BioNTech», китайской «Fosun Pharma» и американской «Pfizer». Именем последней вакцину чаще всего называют в русскоязычном сегменте интернета. Зарегистрированное же название этой вакцины – «Comirnaty».
Появление «Comirnaty»
К созданию вакцины приступили в январе 2020-го, ещё до того, как уханьский коронавирус разлетелся по миру. Базу положили китайские исследователи, определив геном SARS-CoV-2. Ученые из Германии подхватили инициативу и выдали около 20-ти рабочих вариантов вакцины. К апрелю 2020-го их подвергли испытаниям на безопасность. Отбор прошли 4 варианта. Обладающий наибольшим потенциалом образец продолжили изучать в США и Германии.
В декабре 2020-го так называемый «пфайзер» одобрила Всемирная организация здравоохранения. Он стал первой вакциной, которую признало мировое учёное сообщество. Это позволило использовать вакцину «Comirnaty» для экстренного введения в оборот развивающихся стран.
«Comirnaty» также получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Сейчас её широко применяют в странах Евросоюза, Австралии, Саудовской Аравии и на Украине.
Особенности «Comirnaty»
Для создания этой вакцины использовалась новейшая методика мРНК. В составе – особые нуклеиновые кислоты. Попадая в организм, они дают команду собственным клеткам вырабатывать белки, очень похожие на те, что составляют молекулу SARS-CoV-2. Иммунный ответ позволяет держать организм наготове на случай реального заражения.
Побочные эффекты «Comirnaty» – стандартные, совпадают с «побочками» российских вакцин. Это гриппоподобные явления и дискомфорт в месте укола. Высокая безопасность вакцины позволяет вводить её беременным и подросткам старше 12-ти лет. По крайней мере, такая рекомендация к «Comirnaty» указана на сайте Министерства здравоохранения Израиля.
Создатели вакцины сообщают о её потенциальном умении расправляться с 16-ю видами коронавируса, в числе которых несколько новых штаммов.
Сравним со «Спутником»
По составу вакцина «Comirnaty» сильно отличается от российского «Спутника V». Последний создан по классической векторной технологии, проверенной годами исследований. В случае «Спутника» сама вакцина содержит вещество, вызывающее иммунный ответ. Это – замаскированный под SARS-CoV-2 аденовирус человека. В каждом из двух компонентов его тип разный.
Вакцинация более 3-х миллионов россиян «Спутником V» позволила исследовать его эффективность, она составила более 97%. «Comirnaty» совсем немного ей уступает, имея показатель эффективности в 95%. Сейчас куда более важно, какая из вакцин будет успешнее защищать от новых штаммов, среди которых опасная «Дельта». На этот вопрос поможет ответить время.