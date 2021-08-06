Искренняя молитва на Преображение Господне 6 августа 2021 года: Католический праздник

В западном христианском мире сегодня, в шестой день августа, отмечается Преображение Господне. Это торжество является великим двунадесятым в христианстве. Православные отмечают его позже - 19 августа, поскольку календарь используется у католиков и православных разный. Однако, сути празднования это не меняет.
В народе праздник называют Яблочным спасом, потому что в древние времена этот праздник совпадал с Праздником Кущей, когда люди несли в храм на освящение свои первые урожаи. Чаще всего несли виноград, который затем использовался для приготовления церковного вина для Евхаристии.
В России чаще всего к этому времени созревают яблоки, поэтому на освящение несли их.
Католики, как и православные, посещают праздничное богослужение в церкви, где священник зачитывает отрывки из Евангелий, рассказывающие события чудесного Преображения, во время которого Иисус явил своим ученикам свою Божественную сущность. Люди приносят свои просьбы в молитвах, которые обращают к Господу.
Молитва