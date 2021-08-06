Для сообщений об экстремистах и террористах на выборах депутатов 2021 полиция Бердска открыла горячую линию

19 сентября 2021 года, в ходе проведения единого дня голосования, состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, оказания содействия избирательным комиссиям, недопущения террористических актов, экстремистских акций и иных противоправных действий, оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях и преступлениях, в период с 16.08.2021 по 20.09.2021 в Отделе МВД России по городу Бердску будет организована работа в круглосуточном режиме «горячей телефонной линии».
С обращениями по фактам нарушения общественного порядка и избирательного законодательства граждане могут обратиться по телефону (838341) 30023.