В Бердске хотят продлить маршрут автобуса №1 до ул. Ключевой
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В Бердске хотят продлить маршрут автобуса №1 до ул. Ключевой

12:29:388/6/2021Фото: Администрации Бердска
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Перед принятием окончательного решения будет проведен ряд других совещаний со специалистами и руководителями структурных подразделений

Маршрут продлят
Маршрут продлят

Глава Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Бердска Владимир Голубев и руководители структурных подразделений провели выездное совещание на улице Ключевой, сообщает горадминистрация. ⠀

Евгений Шестернин обсудил со специалистами возможность продления автобусного маршрута №1 до улицы Ключевой. На данный момент конечная остановка маршрута - микрорайон Белокаменный. Предполагается, что при продлении маршрута будет организовано пространство для разворота, установлены дорожные знаки и остановочный павильон. Перед принятием окончательного решения будет проведен ряд других совещаний со специалистами и руководителями структурных подразделений.

Как ране сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе откроется новое поликлиническое отделение в микрорайоне Белокаменном Бердска.

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области, горожане просили приблизить к ним амбулаторную медицинскую помощь. Филиал поликлиники №2 откроют на ул. Гранитной, 7/2 в уже построенном здании. Как подчеркнул парламентарий, помещения для врачей уже зарезервированы. Они расположены на втором этаже нового торгового центра.

- К нам обращались жители города, высказывая пожелания, чтобы в микрорайоне было свое поликлиническое отделение. Конечно, мы пошли навстречу. И общественники, и депутаты, и администрация нашли точки соприкосновения. Думаю, что к концу года поликлиническое отделение заработает в полную силу. В одном из зданий Белокаменного района уже зарезервированы 600 квадратных метров под эти цели. Даже разработан проект планировки. Министерство здравоохранения одобрило его. Там будут располагаться 14 кабинетов, запланировано хозпомещение. На 10 тысяч населения здесь будет четыре участковых терапевта, один кабинет участкового педиатра. Думаю, что могу смело говорить о том, что в ближайшее время здесь начнутся работы и эта насущная проблема будет решена, - констатировал зампредседателя комиссии Заксобрания по наказам Александр Аксененко.

Кроме того, он обратил внимание главного врача Бердской ЦГБ на решение кадрового вопроса — думать об этом необходимо уже сейчас. Следует эффективно взаимодействовать с депутатами и профильными министерствами регионального правительства, чтобы решать многие задачи.

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