Что категорически нельзя делать на Преображение Господне 6 августа, а что стоит сделать обязательно

Те христиане, которые изучали Евангелие, знают о происхождении праздника Преображение Господня, поскольку события этого дня были описаны в трех Евангелиях.
Незадолго до своей земной кончины Иисус Христос рассказал апостолам, что его ожидает предательство и смерть, которую ему нужно принять за весь человеческий род, а после этого воскреснуть. Для того, чтобы ученики ещё больше уверились в его Божественном происхождении, он взял с собой на молитву, которую собирался совершать на горе Фавор, своих трех любимых учеников Иоанна, Иакова и Петра. Во время молитвы ученики увидели, как просияло лицо и одежда Учителя ослепительным белым цветом. Рядом с Иисусом Христом появились сразу два ветхозаветных пророка Илия и Моисей, после чего появилось белое облако, откуда раздался голос Господа, который сказал, что Иисус в действительности является Его Сыном и его словам надлежит верить.
Таким образом для учеников было явно засвидетельствовано человеческое и Божественное происхождение Сына Божьего.
Сегодня, 6 августа, этот праздник отмечается в западном христианском мире католиками, у православных этот праздник ежегодно наступает 19 августа.
Суть и тайный смысл этого события понимают одинаково как католики, так и православные, а потому традиции и запреты являются схожими у двух направлений христианства.
В этот день все посещают праздничную службу в церкви, куда обязательно приносят для освещения те фрукты и ягоды, которые поспевают в каждом отдельно взятом регионе. В народе праздник больше известен как Яблочный спас, поскольку для освещения чаще всего приносят именно яблоки, однако эта традиция пошла из очень древних времен, когда существовал Праздник Кущей, на который в храм приносили виноград для освящения и оставляли его в храме. Из этого винограда священники готовили церковное вино, которое использовали впоследствии для причастия.
Строго запрещается в этот день выполнять тяжелую физическую работу, а потому люди старались не заниматься уборкой в доме, стиркой, рукоделием. Не выходили работать и на земле, как в огороде, несмотря на то, что шла горячая пора уборки урожая зерновых.
Поскольку христианская религия имеет четкие представления о том, как должен вести себя христианин, в этот праздник особенно строго запрещается ругаться, сквернословить, обижать ближних и отказывать в помощи нуждающимся.
Молиться в этот день принято Господу об укреплении веры, с просьбами о хорошем урожае, люди просили о здравии и сохранении мира в семье. Каждый молился о том, чего ему больше всего не хватало.