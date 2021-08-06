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Все подробности трагедии в Хакасии: Почему уголовник зарезал семью из пяти человек - видео СК

1:50:548/6/2021,Валерия НипомнящаяФото: Стоп-кадр видео, соцсети
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Женщина рассталась с обвиняемым, и он из мести решил убить её родных.

На месте найдены тела хозяина дома, его брата, жены, сына и внучки

В Хакасии ранее судимый мужчина зарезал семью из пяти человек, сообщает СКР по региону. Массовое убийство произошло в селе Джирим Ширинского района.

На месте происшествия были обнаружены тела хозяина дома – 58-летнего Владимира, его брата-близнеца, жены – 56-летней Светланы, её 19-летнего сына и восьмилетней внучки с колото-резаными ранами. В СК отметили, что тела были обнаружены на территории дома. У пожилой пары, а также их сына, была инвалидность.

По данным ведомства, по подозрению в убийстве задержан местный житель 1985 года рождения Федор Панов, ранее судимый за тяжкие преступления – двойное убийство и грабёж. В 2004 году преступник убил в том же поселке двух женщин, одна из которых была беременна: первую зарезал, вторую сжег в бане. Он вышел на свободу всего несколько месяцев назад, после чего вернулся в родной поселок. Однако ни полиция, ни администрация уведомлений об этом не получили. Известно, что после освобождения Панов даже работал - пас скот.

Выяснилось, что преступник несколько месяцев тайно встречался с 30-летней местной жительницей - дочкой погибшей Светланы, но женщина решила прекратить отношения и уехала из села. В итоге обвиняемый решил отомстить и убить её семью. После преступления он позвонил Марине и обо всем рассказал.

Марина - девушка, чью семью убили

Убийцу спустя час поймал местный житель – Панов бежал по переулку, а водитель сбил его на машине, после его связали и стали избивать. Через некоторое время приехали полицейские и задержали мужчину.

Местная жительница Светлана поделилась, что ей позвонила односельчанка и сказала закрывать все двери на крючки, потому что «Панов перерезал всю семью Хнычевых».

Жители села говорят, что всегда опасались его, но не думали, что он спустя столько времени снова начнёт убивать.

По словам очевидцев, Панов после убийства помылся в бане, где лежали тела, чтобы его не заподозрили. При задержании он вел себя неадекватно и угрожал «отрезать всем головы».

Злоумышленнику предъявили обвинение, и он полностью признал свою вину во время допроса, добавили в ведомстве. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники полиции.

-Прокуратурой Ширинского района организована проверка по сообщению о гибели пяти человек в селе Джирим, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Для координации действий на место происшествия выехал прокурор района. Принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего. На контроле находятся ход и результаты уголовного дела, - сказала и.о старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ республики Юлия Иванова.

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