Сможет ли защитить от коронавируса третья прививка: Ученые в Европе задумались о новой вакцине

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. По словам ученых, это может защитить от новых штаммов коронавируса, в том числе "Дельта".
Сейчас в фармацевтической компании находятся на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете говорится, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса.
В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг. При этом уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее невакцинированных людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.
Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, минимум до конца сентября. Таким образом хотят избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе распределения вакцин.
Американская фармкомпания Pfizer, которая являются производителями одной из самых эффективных в мире вакцин против COVID-19, сообщила, что третья бустерная доза ее вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".
Что говорят другие ученые
Ученые из Великобритании заявили, что могут понадобиться новые вакцины от коронавируса, нацеленные на вариант дельта, из-за его способности заражать людей с ослабевающим иммунитетом и потенциального тяжелого течения заболевания, сообщил Bloomberg со ссылкой на британское исследование прививок от коронавируса.
Третья волна коронавируса в Англии была вызвана штаммом дельта среди невакцинированных людей, особенно в возрасте 12-24 лет, и среди некоторых людей с прививками. Ученые выяснили, что эффективность существующих вакцин снизилась за месяц с 64% до 49%. Защита от развития симптомов коронавируса снизилась с 83% до 59%. Ученые проанализировали образцы около 98 000 человек.
- Разработка вакцин против дельты может быть оправдана, — говорится в исследовании, учитывая, что s-белок коронавируса так мутировал, что антитела, выработанные с помощью существующих вакцин, становятся менее эффективными.
Исследователи из учреждений по всей Великобритании заявляют, что вакцины от коронавируса все еще обеспечивают относительно высокую степень защиты. По данным исследования, у людей, прошедших вакцинацию полностью, втрое меньше шансов подхватить дельту и меньше шансов развития симптомов коронавируса и передачи его другим людям.
Как дела с коронавирусом в России
По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса. В динамике за последние три недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений, рассказала глава ведомства Анна Попова. Российские вакцины, по ее словам, эффективны против новых штаммов, а доля заразившихся после хотя бы одной прививки не превышает 2,5%, после двух – 0,7–0,8%.
Роспотребнадзор сообщил, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса нужно в первую очередь сделать прививку и проходить ревакцинацию каждые полгода, пишут "Ведомости".