Сможет ли защитить от коронавируса третья прививка: Ученые в Европе задумались о новой вакцине
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Сможет ли защитить от коронавируса третья прививка: Ученые в Европе задумались о новой вакцине

1:20:478/6/2021Фото: pixabay
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Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, минимум до конца сентября. Таким образом хотят избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе распределения вакцин.

вакцина, врач
Вакцинация защищает от заражения
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. По словам ученых, это может защитить от новых штаммов коронавируса, в том числе "Дельта".

Сейчас в фармацевтической компании находятся на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете говорится, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса.

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг. При этом уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее невакцинированных людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, минимум до конца сентября. Таким образом хотят избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе распределения вакцин.

Американская фармкомпания Pfizer, которая являются производителями одной из самых эффективных в мире вакцин против COVID-19, сообщила, что третья бустерная доза ее вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".

Что говорят другие ученые

Ученые из Великобритании заявили, что могут понадобиться новые вакцины от коронавируса, нацеленные на вариант дельта, из-за его способности заражать людей с ослабевающим иммунитетом и потенциального тяжелого течения заболевания, сообщил Bloomberg со ссылкой на британское исследование прививок от коронавируса.

Третья волна коронавируса в Англии была вызвана штаммом дельта среди невакцинированных людей, особенно в возрасте 12-24 лет, и среди некоторых людей с прививками. Ученые выяснили, что эффективность существующих вакцин снизилась за месяц с 64% до 49%. Защита от развития симптомов коронавируса снизилась с 83% до 59%. Ученые проанализировали образцы около 98 000 человек.

- Разработка вакцин против дельты может быть оправдана, — говорится в исследовании, учитывая, что s-белок коронавируса так мутировал, что антитела, выработанные с помощью существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Исследователи из учреждений по всей Великобритании заявляют, что вакцины от коронавируса все еще обеспечивают относительно высокую степень защиты. По данным исследования, у людей, прошедших вакцинацию полностью, втрое меньше шансов подхватить дельту и меньше шансов развития симптомов коронавируса и передачи его другим людям.

Как дела с коронавирусом в России

По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса. В динамике за последние три недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений, рассказала глава ведомства Анна Попова. Российские вакцины, по ее словам, эффективны против новых штаммов, а доля заразившихся после хотя бы одной прививки не превышает 2,5%, после двух – 0,7–0,8%.

Роспотребнадзор сообщил, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса нужно в первую очередь сделать прививку и проходить ревакцинацию каждые полгода, пишут "Ведомости".

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