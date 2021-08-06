Грозовые дожди задержатся в Бердске: Мокрый прогноз погоды до 1 сентября 2021
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Грозовые дожди задержатся в Бердске: Мокрый прогноз погоды до 1 сентября 2021

1:27:378/6/2021Фото: pixabay
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Сегодня Новосибирская область располагается в зоне действия высотного циклона. Его центр находится на высоте 5 километров, который приносит холодны воздух в регион с северо-запада.

Прогноз погоды в Бердске.
Дожди задержатся надолго

До конца текущей недели в Бердске будут лить дожди с грозами, рассказали синоптики. Также стало известно. когда в августе вновь потеплеет. Так, сегодня Новосибирская область располагается в зоне действия высотного циклона. Его центр находится на высоте 5 километров, который приносит холодны воздух в регион с северо-запада.

Как сообщает Гисметио, 6 августа ночью будет дождь, местами гроза. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Ночью температура +13, +15 градусов, днем +22, +24 градусов.

7 августа ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дождь, гроза. Ветер южный 3–8 м/с. Мечтами порывы до 13 м/с. Температура ночью +13, +15 градусов. Температура днем составит +24, +26 градусов.

8 августа циклон начнет смещаться на юго-восток. День пройдет без дождей. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +14, +16 градусов, температура днем +25, +27 градусов.

Синоптики пообещали, что погода в Бердске будет дождливой аж до начала сентября 2021.

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