"На него давно уже всем наплевать": Из-за чего встала колом стройка за 500 млн рублей на вокзале Бердска. Смотрите фото и видео

Возобновились ли строительные работы на вокзале Бердска? - этот вопрос волнует многих жителей города.
Когда обещали возобновить работы?
Напомним, ранее сообщалось, что строительные работы на вокзале Бердска должны возобновиться летом 2021 года.
- Мы связывались с руководством РЖД. В настоящее время у них происходит процедура определения подрядчика. Это долгие конкурсные процедуры. Как заверили нас в руководстве, ориентировочно работы возобновятся летом. Но конкретное число пока не могу назвать, потому что все зависит от процедуры выбора подрядчика, - говорил начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков в мае 2021 года.
Все глухо
Сегодня, 6 августа "Курьер. Среда. Бердск" выяснил производится ли постройка новых зданий вокзала Бердска.
Как стало известно, строительные работы ведутся только в хозяйственном корпусе при вокзале Бердска.
Также около лестницы переходного моста поместили изображение будущего вокзального комплекса. По всей вероятности, для того, чтобы жители города видели новое строение только лишь на картинке или же в своих мечтах.
Сами строительные работы на бердском вокзале не ведутся. Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили люди, пребывающие на вокзале каждый день в связи с ежедневными поездками.
Мнения людей
- Ничего здесь нет. Никакой строительной техники. Ни шума, ничего! Каждый день здесь бываю,- рассказала пожилая жительница Ирина.
- Нет здесь никаких работ,- резко ответила проходящая мимо женщина.
- На него давно уже всем наплевать! О чем вы говорите!- подтвердила еще одна берчанка, сидящая на лавке.
Сколько стоит новый вокзальный комплекс
Открытие нового вокзала в Бердске должно состояться в августе 2022 года. В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». В настоящее время на период проведения строительно-монтажных работ действуют временные кассы и залы ожидания. Стоимость нового вокзального комплекса оценивается примерно в 500 млн рублей.
"Курьер. Среда. Бердск" подготавливает запрос в ООО "РЖД" по поводу приостановления работ на вокзале в Бердске. Новые подробности - читайте уже скоро.