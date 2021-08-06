Убитая полицейским 15-летняя девочка в Самаре могла быть беременна
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Убитая полицейским 15-летняя девочка в Самаре могла быть беременна

1:26:368/6/2021Фото: соцсети
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Правоохранитель мог расправиться с ней, чтобы скрыть этот факт.

Школьница ушла на пробежку и больше не вернулась

У правоохранителей появилась еще одна версия убийства 15-летгней девушки полицейским в Самаре. По неофициальным данным, школьница могла быть беременна от подполковника и чтобы скрыть этот факт он ее убил. Также, есть информация что школьница могла требовать от полицейского деньги за молчание, иначе она грозилась рассказать об их интимной связи жене правоохранителя. Отметим, что ни одна из этих версий пока официально не подтверждена. В настоящее время это дело забрал для расследования Центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает Блокнот.

Напомним, на минувшей неделе в самарском поселке Петра-Дубрава произошла трагедия – там нашли труп 15-летней девочки. Школьницу жестоко зарезали главный подозреваемый по делу- 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. Он уже признался в содеянном, но все все равно слишком много тайн.

15-летняя Ольга (имя изменено) единственный ребенок Дмитрия. Несколько лет назад он потерял жену и воспитывал дочь один. По его словам,она тяжело переживала смерть матери, но постепенно начала приходить в себя. И в тот вечер, 29 июля, девочка также вышла на пробежку около 21:30. Она предупредила отца, что вернется домой через полчаса. Но когда этого не произошло, он стал нервничать. Несколько часов пытался дозвониться до Лены, но безуспешно. А около двух часов ночи к нему пришли правоохранители и сообщили, что нашли труп Ольги. Также они пытались выяснить, как она связана с подполковником.

— Кто это такой, я узнал только у следователя. Знаю, что он жил с нами в одном доме, этажом ниже. Но виделись мы с ним редко, «здравствуйте» да «до свидания». Вот и всё общение. Даже имени его не знал до того дня, — говорит Дмитрий. Он строителем работает, общих тем для разговоров с полицейским не так много.

Подозреваемому 42 года. На момент совершения преступления он занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район). Полицейский возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Но после признания в убийстве мужчину уволили. Коллеги рассказывают, что на его счету несколько крупных задержаний педофилов, поэтому они не верят в интимные отношения между ним и 15-летней девочкой.

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