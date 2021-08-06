12-летний ребенок с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области рассказал еще об одной смерти ребенка с коронавирусом. Как стало известно, ребенок скончался еще в прошлом году. Ему было 12 лет и изначально диагноз значился как «новая коронавирусная инфекция».
— Основной причиной смерти данного ребенка с тяжелой фоновой генетической патологией не является новая коронавирусная инфекция COVID-19, - сообщили в Минздраве.
Отметим, что это уже вторая смерть ребенка с коронавирусом в регионе. Второй случай произошел в этом году – умершему ребенку было 2 месяца.
— В настоящее время проводится гистологическое исследование материалов патолого-анатомического исследования, по результатам которого будет определена основная причина смерти, — сообщили в Минздраве порталу НГС.