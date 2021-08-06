12-летний ребенок с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

12-летний ребенок с коронавирусом скончался в Новосибирской области

1:25:228/6/2021Фото: pixabay
0

Но основная причина смерти совсем другая.

Ребенок с ковидом умер в НСО
Сюжет: Третья волна коронавируса
Пациент должен испытать боль: Комаровский рассказал об эффективности ПЦР-теста на коронавирус

Пациент должен испытать боль: Комаровский рассказал об эффективности ПЦР-теста на коронавирусПри каких симптомах после коронавируса нужно срочно обращаться к врачуЕщё 486 новости

Минздрав Новосибирской области рассказал еще об одной смерти ребенка с коронавирусом. Как стало известно, ребенок скончался еще в прошлом году. Ему было 12 лет и изначально диагноз значился как «новая коронавирусная инфекция».
— Основной причиной смерти данного ребенка с тяжелой фоновой генетической патологией не является новая коронавирусная инфекция COVID-19, - сообщили в Минздраве.

Отметим, что это уже вторая смерть ребенка с коронавирусом в регионе. Второй случай произошел в этом году – умершему ребенку было 2 месяца.

— В настоящее время проводится гистологическое исследование материалов патолого-анатомического исследования, по результатам которого будет определена основная причина смерти, — сообщили в Минздраве порталу НГС.

Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции
Арнтгольц показала редкую фотографию с бывшим мужем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
умер ребеноккоронавируссмерть от коронавируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГрозовые дожди задержатся в Бердске: Мокрый прогноз погоды до 1 сентября 2021
1:27:37 8/6/2021
Грозовые дожди задержатся в Бердске: Мокрый прогноз погоды до 1 сентября 2021
Убитая полицейским 15-летняя девочка в Самаре могла быть беременна
1:26:36 8/6/2021
Убитая полицейским 15-летняя девочка в Самаре могла быть беременна
12-летний ребенок с коронавирусом скончался в Новосибирской области
1:25:22 8/6/2021
12-летний ребенок с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Сможет ли защитить от коронавируса третья прививка: Ученые в Европе задумались о новой вакцине
1:20:47 8/6/2021
Сможет ли защитить от коронавируса третья прививка: Ученые в Европе задумались о новой вакцине
Чем нужно обязательно угощать гостей в день святых князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года
1:20:32 8/6/2021
Чем нужно обязательно угощать гостей в день святых князей Бориса и Глеба 6 августа 2021 года
БердскБольного раком на 4-й стадии Константина Пономарева из Бердска пригласили в паллиативный госпиталь Барышево
1:16:57 8/6/2021
Больного раком на 4-й стадии Константина Пономарева из Бердска пригласили в паллиативный госпиталь Барышево
Кешбэк за детские путёвки: в региона одобрены первые 200 заявлений на возмещение от родителей
1:07:32 8/6/2021
Кешбэк за детские путёвки: в региона одобрены первые 200 заявлений на возмещение от родителей
Ольга Скабеева высказаза претензии МОК по поводу геев и трансгендеров на Олимпиаде в Токио
1:03:16 8/6/2021
Ольга Скабеева высказаза претензии МОК по поводу геев и трансгендеров на Олимпиаде в Токио
Пятеро заключенных сбежали из СИЗО. Среди них опасный убийца
12:59:04 8/6/2021
Пятеро заключенных сбежали из СИЗО. Среди них опасный убийца
БердскКлиника "Санитас" приглашает на работу бердчан в г. Новосибирск и Академгородок
12:58:58 8/6/2021
Клиника "Санитас" приглашает на работу бердчан в г. Новосибирск и Академгородок
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '