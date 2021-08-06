3 главных молитвы праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы 7 августа в праздник святой

Одними из самых сильных и мощных считаются молитвенные просьбы, которые читаются перед ликом Матери Богородицы, святой праведной Анны, которую почитают трижды в году, а ближайший праздник, посвящённый ее Успению, выпадает на 7 августа.
Жизнь святой Анны была наполнена страданиями и легкой никогда не была, а потому она отзывается на молитвы всем тем, кто испытывает трудности и тяжести своей жизни.
К этой святой обращаются женщины, которые не могут длительное время зачать ребёнка, также могут читать молитвы их мужья, с просьбами о помощи обращаются все семьи, которые испытывают нужду в деньгах, а также просят о сохранении меры семье семье и укреплении супружеских отношений.
Читать молитвы праведной Анне рекомендуется перед ее иконой, перед которой желательно зажечь лампаду или свечу. Если в доме нет такой иконы, можно прийти в храм.
Молитва 1
Молитва 2
Молитва для зачатия