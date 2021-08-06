Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни из-за скандала с Тимановской
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Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни из-за скандала с Тимановской

1:54:078/6/2021Фото: pixabay
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Сама спортсменка сбежала из Токио в Варшаву.

На Олимпийских играх очередной скандал

Тренеры из Белоруссии Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпийских играх в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Как написано в Твиттер МОК в интересах "благополучия спортсменов НОК Белоруссии, которые всё еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича".

От тренеров потребовали уехать из Олимпийской деревни, они сделали это. Напомним, Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого спортсменку отстранили от Олимпиады. Она заявила, что ее насильно пытаются вывезти из страны и попросила убежища в Европе. Сейчас Тимановская находится в Варшаве.

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