Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни из-за скандала с Тимановской

Видео допроса выбросившего своего 2-летнего сына в окно пятого этажа опубликовал СКР После того, как мужчина выкинул ребенка, он сбежал, но был быстро найден по горячим следам. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются медики. Курьер Среда