Елена Исинбаева не стала главой комиссии спортсменов МОК
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Елена Исинбаева не стала главой комиссии спортсменов МОК

2:05:328/6/2021Фото: pixabay
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Ранее Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Исинбаева примет участие в выборах МОК

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева собирается баллотироваться на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоялись 6 августа, сообщает Insidethegames. Несмотря на большое спортивное прошлое, Исинбаевой не удалось стать председателем МОК. В голосовании на место ее опередила хоккеистка из Финляндии Эмма Терхо. А вице-председателем избран бывший игрок в настольный теннис Рю Сын Мин из Южной Кореи.

Также известно, что соперником двухкратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом будет двукратный бронзовый призер Игр финская экс-хоккеиста Эмма Терхо. Тот, кто выиграет - займет место в составе исполкома МОК и сменит на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Ранее Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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