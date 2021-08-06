У ковидного госпиталя Бердска новый заведующий. Куда исчезла Наталья Блукке, рассказываем

Заведующей ковидного госпиталя Бердска стала Ольга Баженова. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 6 августа.
Отметим, что ранее ковидным госпиталем руководила Наталья Блукке. На данный момент она является и.о. заведующей поликлинического отделения №1 на ул. Островского, 53 Бердска. Наталья Михайловна прокомментировала данную информацию:
- Я временно исполняю обязанности заведующей, так как Сергей Валерьевич ( Крапивин - прим. ред.) находится на больничном. Я вышла из отпуска и меня направили в поликлинику.
О сроках на занимаемой должности Ольги Баженовой пока не сообщается.
Напомним, что ранее в инфекционном проводились проверки Росдравнодзора. Поводом для проверок стали публикации СМИ о качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в стационаре городской больницы. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева подчеркнула, что все группы лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в бердской больнице имеются. Главный инфекционист Новосибирской области и главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, которая также участвовала в обходе, проверила медицинскую документацию, назначения, осмотрела пациентов и сказала, что замечаний к работе госпиталя у нее нет.