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У ковидного госпиталя Бердска новый заведующий. Куда исчезла Наталья Блукке, рассказываем

3:06:558/6/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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На данный момент Наталья Михайловна исполняет обязанности заведующего поликлинического отделения №1 на ул. Островского.

Заведующая сменилась временно

Заведующей ковидного госпиталя Бердска стала Ольга Баженова. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 6 августа.

Отметим, что ранее ковидным госпиталем руководила Наталья Блукке. На данный момент она является и.о. заведующей поликлинического отделения №1 на ул. Островского, 53 Бердска. Наталья Михайловна прокомментировала данную информацию:

- Я временно исполняю обязанности заведующей, так как Сергей Валерьевич ( Крапивин - прим. ред.) находится на больничном. Я вышла из отпуска и меня направили в поликлинику.

О сроках на занимаемой должности Ольги Баженовой пока не сообщается.

Напомним, что ранее в инфекционном проводились проверки Росдравнодзора. Поводом для проверок стали публикации СМИ о качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в стационаре городской больницы. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева подчеркнула, что все группы лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в бердской больнице имеются. Главный инфекционист Новосибирской области и главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, которая также участвовала в обходе, проверила медицинскую документацию, назначения, осмотрела пациентов и сказала, что замечаний к работе госпиталя у нее нет.

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С новым руководителем будет лучше?

Аноним, 6 августа 2021 8:21:28
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