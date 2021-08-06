Как загадать желание в мощный августовский звездопад Персеиды 2021, чтобы оно 100% сбылось
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Как загадать желание в мощный августовский звездопад Персеиды 2021, чтобы оно 100% сбылось

3:20:068/6/2021Фото: pixabay
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Когда Вселенная понимает, что это желание нам во вред - оно тоже не исполнится. Поэтому крайне важно научиться загадывать желания правильно.

звезды
Метеорный поток зарождается в созвездии Персеид

12-13 августа 2021 года всем любителям астрологии и эзотерики выпадает прекрасный шанс воспользоваться силой метеорного потока Персеид для исполнения вашего самого заветного желания. В эту ночь наступит пик звездопада.

Нам выпадает очень много возможностей для загадывания желаний - ночь Нового года, падающая звезда, Полнолуния и Новолуния. Однако часто желания не сбываются. Вполне вероятно потому, что мы не умеем их загадывать, либо просим не о, что нам в действительности нужно. Когда Вселенная понимает, что это желание нам во вред - оно тоже не исполнится. Поэтому крайне важно научиться загадывать желания правильно.

Как правильно?

Для начала нужно определить своё самое горячее желание, а также то, чего вам в действительности просто необходимо в данный период жизни. После того, как вы определились с целью, очень важно её правильно сформулировать. Ваше желание должно быть чётким, ясным, и вы должны осознавать на все 100% то, к чему вы придёте с исполнившимся желанием.

Нельзя загадывать желание, затрагивающее судьбу другого человека. Оно должна должно касаться только вас и перемен в вашей жизни. Если вам очень хочется любви, то вам и нужно просить, чтобы вы испытывали чувство любви, чтобы вы чувствовали себя любимым человеком, чтобы вы испытывали от этого радость и удовлетворение.

Категорически нельзя загадывать, чтобы вас полюбил какой-то конкретный человек, поскольку это уже будет расцениваться как вмешательство не только в вашу жизнь, но и в его судьбу.

Категорически запрещается при формулировке своего желания использовать частицу "не" и слова с негативной окраской. Нельзя загадывать желание, которые будут звучать: "я хочу не болеть" или "я хочу не курить". Вместо этого лучше произносить "я хочу всегда быть здоровым человеком", а во втором случае "я хочу чтобы мы лёгкие были чистыми и здоровыми".

Если вы хотите добиться определенного материального положения, нельзя загадывать желание "я хочу быть богатым". Как вы помните, желание должно быть конкретным и четким, а потому лучше загадывать конкретную сумму денег, которая при этом должна быть реальной. На вас не свалится с неба миллион долларов, только потому, что вы так захотели. Лучше загадывать, например, 500 000 руб. конкретно для приобретения машины такой-то марки.

Желание загадывается так, как будто оно у вас уже исполнилось. То есть оно должно звучать так, как, например, "я счастлива и любима, у меня есть муж, которого я очень люблю, а наши узы связаны браком".

Во сколько загадывать?

После того, как вы определились с формированием вашего желания, его нужно записать на лист бумаги, а в момент падения звезды нужно желание быстро прочитать, после чего лист с желанием нужно свернуть и спрятать в укромное место.

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