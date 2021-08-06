Подпорная стена рухнула из-за дождевой воды в Красноярске: ЧП попало на видео
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Подпорная стена рухнула из-за дождевой воды в Красноярске: ЧП попало на видео

2:54:188/6/2021Фото: скрин с видео?
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Жителей соседних домов срочно эвакуируют.

Стена рухнула из-за дождя

Серьезное ЧП произошло сегодня в Красноярске. Там на проспекте 60 лет Образования СССР, 50а рухнула подпорная стена. По предварительным данным, она не выдержала потока дождевой воды. На видео видно, что стена упала на 5 машин. Сейчас на проезжей части возле места обрушения образовалась пробка.

Отметим, что жители сообщали от трещине еще 5 августа. А в момент обрушения они чувствовали, как дом трясло.

МЧС сообщает, что пострадавших людей нет. Жители дома, рядом с которым рухнула подпорная стена, сообщают об эвакуации.

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