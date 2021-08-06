Почему мир завис над ковидной пропастью: Мнение врача-реаниматолога и ВОЗ

5 августа американский университет Джона Хопкинса, который с первых дней пандемии ведет свой собственный учет статистики заболеваемости опубликовал последние данные по коронавирусу.
Цифра оказалась огромной:
· число заболевших перевалило за 200 миллионов.
Темпы заражения растут
Потребовалось больше года, чтобы случаи COVID-19 достигли отметки в 100 миллионов, в то время как следующие 100 миллионов были зарегистрированы всего за шесть месяцев.
В результате пандемии погибло около 4,4 миллиона человек.
Это примерно 2.6% всего жителей Земли. То есть, если собрать всех «близко познакомившихся» с вирусом людей в одном месте, то получилась бы восьмая по численности населения страна.
Учёные в очередной раз подчеркнули, что их статистика основывается на официальных данных мировых правительств, тогда как реальная картина «намного хуже». С этим, к слову, согласны и эксперты ВОЗ.
Что говорит ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения тоже бьёт тревогу. Выступая с докладом на Информационной сессии государств-членов, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил:
«Мир сейчас находится в периоде реальной опасности. Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись, но сегодня многие из завоеваний, которых мы достигли, разрушаются».
И причин, по его словам, как минимум, две:
1. Патогенный дельта - штамм
Он напомнил, что дельта-штамм, который «переворачивает все предположения о вирусе», уже обнаружен по меньшей мере в 132 странах. А как с ним бороться, врачи пока не понимают.
Более того, не понимают этого и правительства стран, которые «проводят непоследовательную политику в области общественного здравоохранения», что лишь ускоряет темпы роста числа заболевших.
2. Несправедливая вакцинация – главный враг профилактики
Положение, как подчеркнул Гебрейсус, усугубляется тем, что человечеству никак не удается выработать коллективный иммунитет. И главная в этом помеха – медленные темпы вакцинации
· Во всем мире было введено более 4 миллиардов вакцин, но более 80% из них были направлены в страны с высоким и верхним средним уровнем дохода.
При этом те страны, у которых есть необходимое количество вакцин, никак не могу уговорить граждан сделать себе укол. Причем часто не помогают ни уговоры, ни угрозы, ни вводимые властями ограничения.
Напротив, после каждого объявления о введении каких – то мер, сужающих круг потенциальных контактов среди невакцинированных людей, по странам, даже в «просвещенной Европе» мгновенно начинают катиться волны массовых уличных протестов. Ими третью неделю подряд охвачены, к примеру, Франция и Германия.
- Цель ВОЗ по-прежнему состоит в том, чтобы поддержать каждую страну в вакцинации не менее 10% ее населения к концу сентября и не менее 40% к концу этого года, а также 70% населения мира к середине следующего года, - сказал глава организации. – Для этого мы призываем производителей вакцин делиться ими с бедными странами. А также помнить, что победить пандемию можно только с помощью комплексного подхода: вакцинация плюс проверенные меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые, как мы знаем, работают.
Ситуация в России
По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за время пандемии в нашей стране заразились covid без малого 6,5 миллионов человек.
Прогноз дальнейшего развития ситуации, прямо скажем, малоутешительный. Тому есть несколько причин. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал врач-реаниматолог Сергей Гончарук:
- Первая причина того, что третья волна перетечёт в четвертую – активность так называемых «антиваксеров», которые и сами не делают прививки, и, активно пропагандируя свою точку зрения (которую даже обосновать в большинстве своем затрудняются), заставляют других людей сомневаться в вакцинах, а то и бояться делать уколы.
Хотелось бы пригласить этих активистов в отделение, где лежат «ковидники». Пусть посмотрят, сколько там молодых и ещё вчера крепких и здоровых.
Вторая причина – беспечность наших людей. Мы ж живем по принципу «авось пронесет» и «уж со мной-то точно этого не случится». Посмотрите вокруг: в масках мало, кто ходит (не по улице, а в помещениях и транспорте), про дистанции вообще никто не вспоминает. А зря. В первую волну эти элементарные вещи многих уберегли.
Пользуясь случаем, хочу предупредить народ: у нас в России (да и по миру тоже) covid значительно помолодел. Сейчас у нас в отделении почти 30% пациентов до 35 лет. От 18 до 35.
К слову, по опубликованным NHS (служба здравоохранения Великобритании) данным:
· около 25% пациентов, находящихся в настоящее время в больницах с коронавирусом, являются молодыми людьми;
· начале пандемии таких было 5,4%,
· во вторую волну — 20%.
И третий повод для беспокойства, по словам врача - приближение смены сезонов:
У нас осень вот-вот начнется. Как мы все знаем, это – период ослабления иммунитета и, как следствие, «взрыв» вирусных инфекций. И Covid в их числе теперь.