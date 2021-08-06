Скончалась еще одна женщина, которая отравилась паленым алкоголем в Красноярске

Вчера, 5 августа в Красноярске скончалась 53-летняя женщина – мать умершей красноярки, которая отравилась алкоголем. Отметим, что обе женщины сначала находились в коме, а потом скончались. Инцидент произошел 1 августа – женщины выпили купленный в неизвестном месте алкоголь, который приобрели еще в июне. На следующий день 24-летняя девушка почувствовала себя плохо и ее увезли в больницу, там она скончалась. Еще через сутки в медучреждение доставили ее 54-летнюю мать.
В настоящее время задержали подозреваемых в их смерти. Ими оказались два местных жителя, которые покупали алкоголь в Питере и сбывали его в Красноярске. На мужчин завели уголовное дело по статье «незаконный оборот ядовитых веществ, группой лиц по предварительному сговору», им грозит до 5 лет тюрьмы.