Услуги адвокатов по разделу имущества супругами

Раздел имущества супругов - важнейший вопросом при расторжении брака. Особенно много сложностей возникает в случае, когда много объектов было приобретено совместно. Опытный адвокат по разделу имущества супругов в Москве - это специалист, который поможет разрешить спорные вопросы, которые часто возникают между супругами при разводе.
Важно понимать, что к общему имуществу относят движимое и недвижимое имущество. Это может быть, к примеру, земельный участок, который был безвозмездно предоставлен распоряжением или постановлением муниципалитета. Считается общей и жилая недвижимость, если она была подарена одному из супругов, но в период семейной жизни была отремонтирована.
Обязательно нужно будет разделить денежные средства, акции или доли в уставном капитале компаний. Также понадобиться разделить и долги, если они признаны судом.
По закону общее имущество, нажитое в браке, делится между супругами поровну, если в брачном договоре не предусмотрено иное соотношение. При этом по неделимому имуществу предусмотрены компенсации по согласованию сторон.
Но суд может принять другое решение в зависимости от сложившихся обстоятельств. К примеру, это часто происходит в случаях, когда у одного из супругов остается несовершеннолетний ребенок. В частность большую роль играет наличие у него серьезных заболеваний.
При возникновении споров по разделу имущества судебное разбирательство может превратиться в сложный и длительный процесс. В некоторых случаях требуется дополнительная судебная экспертиза для оценки стоимости объектов, которые должны быть разделены между бывшими супругами. Это, как правило, случается при большом количестве имущества и множестве счетов в банках.
Услуги грамотного адвоката позволят ускорить процесс раздела имущества после развода. Специалист не только проконсультирует по всем возникшим вопросам, но и поможет грамотно составить все необходимые документы. Кроме того он поможет провести продуктивные переговоры с целью найти оптимальные компромиссные решения.