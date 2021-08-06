Следы сбежавших из СИЗО пяти заключенных обрываются на видео с уличных камер

Следы сбежавших заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре обрываются на видео с камеры одного из домов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на видео с камер на железнодорожном вокзале их пока не обнаружили.
- Проверяются видео с камер на железнодорожном вокзале в Истре, однако пока там не обнаружены сбежавшие заключенные. Их следы обрываются на видео с камер одного из домов, - сказал собеседник агентства.
Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.
По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.
Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых нет оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен СИЗО не пропало. Есть версия, что они могли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, а после этого выйти в заднюю дверь.