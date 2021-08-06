Состав кормов для попугаев
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Состав кормов для попугаев

3:25:578/6/2021Фото: zoostore.pro
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Правильно выбранный корм для попугая – забота о здоровье домашнего питомца.

Корм для попугаев

Попугаи – это распространенные домашние питомцы. Эти птицы довольно неприхотливы в содержании. За ними интересно наблюдать, своим красивым и ярким видом птицы могут быстро поднять настроение и снять стресс.

Но для того, чтобы у домашних пернатых не возникло проблем со здоровьем нужно правильно выбрать  корм для попугаев. Питание представлено различными вариантами в зоомагазинах. Производители предлагают зерновой,  фруктовый, овощной и ореховый корм для попугаев. Все

смеси являются высококачественными и в них содержатся важные для здоровья птиц вещества. Поэтому разные виды питания лучше компоновать или чередовать.

Обязательными в рационе попугаев являются зерновые корма. Они являются основой питания птиц. В наборах, представленных различными производителями, может просо или овес. Также имеются варианты, в составе которых содержатся гречневые или овсяные хлопья. Выбор зерновых кормов зависит от вкусовых предпочтений птиц.  Очень часто встречаются привередливые пернатые, под которых приходится подстраиваться.

Фруктовые и овощные корма относятся к дополнительному питанию. Эти добавки разнообразят питание попугаев и гарантируют снабжение полезными веществами. Разрешается давать птицам свежие фрукты, порезанные на кусочки. По вкусу обычно попугаям приходятся бананы, дыни и яблоки. Также усилить витаминный состав покупных кормов можно свежей зеленью из дикорастущих трав, собрать которые не составит труда.

Ореховые корма относятся к элитному питанию. Такие смеси отличаются высоко ценой. В их составе содержатся измельченные грецкие орехи, фундук и др. Как правило, такой вид корма приходится по вкусу любой птице. Имеются варианты питания с желудями и каштанами. Они содержат много полезных веществ, но при этом отличаются непривычным вкусом. Это значит, что нужно будет потратить много времени, чтобы приучить птиц к такому питанию.

Оптимальными являются корма с комбинированным составом. Именно этот вид питания пользуется большим спросом. Но при этом важно, покупать корма для попугаев от известных производителей, которые гарантируют высокое качество смесей.

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корм для попугая
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