Состав кормов для попугаев

Попугаи – это распространенные домашние питомцы. Эти птицы довольно неприхотливы в содержании. За ними интересно наблюдать, своим красивым и ярким видом птицы могут быстро поднять настроение и снять стресс.
Но для того, чтобы у домашних пернатых не возникло проблем со здоровьем нужно правильно выбрать корм для попугаев. Питание представлено различными вариантами в зоомагазинах. Производители предлагают зерновой, фруктовый, овощной и ореховый корм для попугаев. Все
смеси являются высококачественными и в них содержатся важные для здоровья птиц вещества. Поэтому разные виды питания лучше компоновать или чередовать.
Обязательными в рационе попугаев являются зерновые корма. Они являются основой питания птиц. В наборах, представленных различными производителями, может просо или овес. Также имеются варианты, в составе которых содержатся гречневые или овсяные хлопья. Выбор зерновых кормов зависит от вкусовых предпочтений птиц. Очень часто встречаются привередливые пернатые, под которых приходится подстраиваться.
Фруктовые и овощные корма относятся к дополнительному питанию. Эти добавки разнообразят питание попугаев и гарантируют снабжение полезными веществами. Разрешается давать птицам свежие фрукты, порезанные на кусочки. По вкусу обычно попугаям приходятся бананы, дыни и яблоки. Также усилить витаминный состав покупных кормов можно свежей зеленью из дикорастущих трав, собрать которые не составит труда.
Ореховые корма относятся к элитному питанию. Такие смеси отличаются высоко ценой. В их составе содержатся измельченные грецкие орехи, фундук и др. Как правило, такой вид корма приходится по вкусу любой птице. Имеются варианты питания с желудями и каштанами. Они содержат много полезных веществ, но при этом отличаются непривычным вкусом. Это значит, что нужно будет потратить много времени, чтобы приучить птиц к такому питанию.
Оптимальными являются корма с комбинированным составом. Именно этот вид питания пользуется большим спросом. Но при этом важно, покупать корма для попугаев от известных производителей, которые гарантируют высокое качество смесей.