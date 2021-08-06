Что каждый должен успеть сделать в последнее Новолуние лета 8 августа 2021 года: Луна в знаке Льва
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Что каждый должен успеть сделать в последнее Новолуние лета 8 августа 2021 года: Луна в знаке Льва

4:20:238/6/2021Фото: pixabay
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Интуиция у всех будет на высоте, а потому очень хорошо заводить новые знакомства для любой цели - хоть это поиск любимого человека, хоть поиск партнеров для совместной работы.

свет, огоньки, гирлянда
В это Новолуние хорошо менять свою энергетическую программу

В августе 2021 года созвездие Льва 8 числа приютит в своем доме молодую луну - произойдет новолуние в 16:50 по мск. Это последнее летнее новолуние называют огненным из-за того, что Лев относится к стихии огня. Влияние новолуние окажется и правда огненным - всех Вселенная будет провоцировать на стремление к лидерству и власти, а также на повышенные эмоции. Крайне важно заранее настроить себя на позитив, поскольку усиливаться будут именно те эмоции, которые вы будете испытывать в эти лунные сутки.

Больше всего поддержку от Льва получат творческие и амбициозные люди, находящиеся в поиске новых направлений своего развития. Тяжело будет владельцам крупных компаний -  они и так по натуре лидеры, а тут захочется еще большего влияния. В общем - постарайтесь держать свое "Я" в руках и тогда удастся избежать крупных конфликтов. Лучше в этот день отказаться от проведения переговоров с другими руководителями - они такие же лидеры, как и вы, вы не сможете выйти на благоприятные условия для всех.

Очень хорошо составлять планы на ближайший месяц. Ваша задача - продумать все до мелочей, шаг за шагом, чтобы потом начать их осуществлять. Сейчас можно определить вектор своего развития и придерживаться его, настроиться на цель и чаще ее визуализировать. Главное - не приступать к исполнению плана сегодня же.

Интуиция у всех будет на высоте, а потому очень хорошо заводить новые знакомства для любой цели - хоть это поиск любимого человека, хоть поиск партнеров для совместной работы - вы буквально всех будете видеть насквозь и первое впечатление не будет обманчивым.

Хорошо медитировать, наводить уют и порядок в доме, испытывать позитивные эмоции, заниматься любимым хобби и проводить время с теми, кого вы очень любите.

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