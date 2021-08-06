Врачи из «красных зон» снимают противочумные костюмы. Безопасно ли это, ответил врач-пульмонолог из Бердска

В Роспотребнадзоре отменили обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне» для врачей. Об этом рассказал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, его слова приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что накопленный опыт по борьбе с коронавирусом в России и во всем мире позволяет соблюсти баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности. Он также добавил, что противочумные костюмы неудобны в использовании в жаркую погоду и их довольно тяжело утилизировать.
Теперь медработникам разрешается в качестве альтернативы противочумному костюму или защитному комбинезону использовать одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, а также обычные медицинские халаты с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания допускается ношение как различных респираторов, так и защитных щитков и медицинских масок.
- Если соблюдать все меры предосторожности — носить маску, щиток, перчатки, бахилы, шапочку — то ношения одноразовых длинных хирургических халатов будет достаточно для защиты медиков от коронавируса, — рассказала бывшая заведующая ковидным госпиталем Бердска Наталья Блукке, врач терапевт ЦГБ. — Врачи, которые постоянно работают с коронавирусом, повышают устойчивость своего иммунитета к нему. Противочумные костюмы — излишняя мера предосторожности.
Врач также добавила, что многие медики испытывают дискомфорт при ношении противочумных костюмов — в них жарко и неудобно. Если костюм многоразовый, то после снятия его нужно обработать и подождать еще какое-то время, прежде чем надевать снова. Тем не менее, противочумные костюмы крайне эффективны при защите от заражения COVID-19.