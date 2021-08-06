Врачи из «красных зон» снимают противочумные костюмы. Безопасно ли это, ответил врач-пульмонолог из Бердска
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Врачи из «красных зон» снимают противочумные костюмы. Безопасно ли это, ответил врач-пульмонолог из Бердска

4:19:078/6/2021,Анна ГончаренкоФото: Минздрав НСО
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Теперь медики могут носить удлиненные хирургические халаты или обычные медицинские халаты с длинным рукавом.

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В Роспотребнадзоре отменили обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне» для врачей. Об этом рассказал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, его слова приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что накопленный опыт по борьбе с коронавирусом в России и во всем мире позволяет соблюсти баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности. Он также добавил, что противочумные костюмы неудобны в использовании в жаркую погоду и их довольно тяжело утилизировать.

Теперь медработникам разрешается в качестве альтернативы противочумному костюму или защитному комбинезону использовать одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, а также обычные медицинские халаты с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания допускается ношение как различных респираторов, так и защитных щитков и медицинских масок.

- Если соблюдать все меры предосторожности — носить маску, щиток, перчатки, бахилы, шапочку — то ношения одноразовых длинных хирургических халатов будет достаточно для защиты медиков от коронавируса, — рассказала бывшая заведующая ковидным госпиталем Бердска Наталья Блукке, врач терапевт ЦГБ. — Врачи, которые постоянно работают с коронавирусом, повышают устойчивость своего иммунитета к нему. Противочумные костюмы — излишняя мера предосторожности.

Врач также добавила, что многие медики испытывают дискомфорт при ношении противочумных костюмов — в них жарко и неудобно. Если костюм многоразовый, то после снятия его нужно обработать и подождать еще какое-то время, прежде чем надевать снова. Тем не менее, противочумные костюмы крайне эффективны при защите от заражения COVID-19.

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