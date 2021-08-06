Обвиняемому в госизмене 79-летнему российскому ученому запретили гулять

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев попросил суд запретить гулять находящемуся под домашним арестом президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько. Как считает Генпрокуратура, профессор во время своих прогулок может помешать расследованию .
Но сторона защиты, в свою очередь, считает, что это незаконно - врачи рекомендуют ученому прогулки из-за тяжелых хронических заболеваний: он перенес три инфаркта, а после стентирования сосудов сердца получил третью группу инвалидности. Его здоровье ухудшилось после возбуждения уголовного дела.
Напомним, профессора обвиняют в госизмене из-за того, что во время посещения КНР он передал китайским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, глава академии собирал с 2017 по 2018 год, отрабатывая шпионское задание.