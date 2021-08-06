Автобус с 25 студентами перевернулся на трассе в Бурятии. Есть пострадавшие

Сегодня, 6 августа, в Бурятии произошло серьезное ДТП. Там перевернулся пассажирский автобус. Как стало известно, все произошло перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта.
- Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек. По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС по республике.
По информации ГУ МВР России по Бурятии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. В транспортном средстве находились студенты одного из вузов.
В минздраве Бурятии уточнили, что их 25: при этом 12 студентов доставят в Больницу скорой медицинской помощи, еще 12 человек — в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко. Еще одну 17-летнюю пациентку направили в Детскую республиканскую клиническую больницу. После их обследования медики примут решение о дальнейшей тактике лечения.
В ведомстве также добавили, что у всех пассажиров легкие травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.