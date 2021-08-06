Верховный суд разрешил изымать единственное жилье при банкротстве конкурсному управляющему
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Верховный суд разрешил изымать единственное жилье при банкротстве конкурсному управляющему

4:38:598/6/2021Фото: pixabay
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Но взамен банкроту нужно предоставить более дешевое жилье.

ВС разрешил забирать единственное жилье

Единственное жилье человека, которого признали банкротом, может изъять не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет средств конкурсной массы, вопрос о целесообразности этих сделок в целях погашения долга до обращения в суд должны обсуждать на собрании кредиторов, однако взамен человеку необходимо предоставить более бюджетное жилье. Об этом стало известно из постановления Верховного суда по делу о банкротстве Владимира Балыкова.

Он оказался должен Россельхозбанку 34,68 млн рублей. Кредитная организация взыскала с него эти деньги как с поручителя по кредиту ООО "Восток-Инвест", в котором ему принадлежит 50%. Он подал на банкротство, чтобы спасти от продажи свой земельный участок и дом. Он сообщил, что , это было его единственное жилье. Но суды двух инстанций отказали ему в этом, так как заподозрили в злоупотреблении правами, а также попытке искусственно наделить дом и участок имущественным иммунитетом. Дело в том, что должник оформил право собственности на него через два дня после признания банкротом - 16 января прошлого года, а в мае того же года выписался из квартиры матери и зарегистрировался в нем как по месту жительства. На его сторону встала кассационная инстанция.

Иммунитет на изъятие единственного жилья установлен ст. 446 ГК РФ, он гарантирует должникам сохранение в собственности их единственного жилья, за исключением того, которое заложено по ипотеке. В апреле 2021 года Конституционный суд России объявил, что суды сами могут в зависимости от обстоятельств дела решать, сохранять за должником его единственное жилье или нет, а также определять порядок предоставления кредитором должнику замещающего жилья. Согласно решению ВС России, в рамках процедуры банкротства приобрести замещающее жилье может не только кредитор, но также финансовый управляющий за счет выручки от продажи имущества должника, которое находится в наличии, сообщают Известия.

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