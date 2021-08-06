Эдвард Билл снова станет ответчиком в суде по делу о ДТП. Пострадавшая требует 2 млн рублей

Екатерина Маничкина является одной из пострадавших в ДТП на Смоленской площади, устроенном Эдвардом Биллом. По подсчетам ущерба, нанесенного разбитой машине Range Rover, и морального вреда, в общей сложности получилась сумма, чуть менее двух миллионов рублей.
У автомобиля пострадал бампер, хозяйка машины получила несколько синяков. Екатерина предлагала блогеру решить дело мирным путем, но он отказался. За дело взялся адвокат Маничкиной Гордон.
После аварии Эдвард пообещал купить каждому, кто пострадал в том ДТП, по отдельной машине, про это и напомнила Екатерина, которая оценила повреждения машины в 1 миллион 600 тысяч рублей, свой моральный вред - в 100 тысяч рублей и добавила на другие расходы еще 80 тысяч.
В настоящее время дело Биллла находится в суде — московская прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его. Ранее Эдварда Билла приговорили к 2 годам ограничения свободы, сообщает в Teledram-канале Mash.