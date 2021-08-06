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Работница салона красоты сломала ребенку позвоночник: СК начал проверку

5:07:298/6/2021Фото: pixabay
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Мальчику предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители разбираются в инциденте с 10-летним мальчиком

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку по факту нанесения телесных повреждений 10-летнему ребенку. Напомним, накануне в Новосибирске произошло серьезное ЧП. О нем рассказала местная жительница в социальных сетях. По словам женщины, на ее сына и его друга напала сотрудница салона красоты, расположенного на улице Дуси Ковальчук, 22. Как оказалось, дети начали баловаться – они постучали по металлическому бордюру и как раз в этот момент работницы салона вышли на улицу.

- Одна из них начала ругаться с детьми, что типа они кидают им в дверь камнями. В результате словесной перепалки она схватила моего сына и начала его тащить в салон, он упал на асфальт. Она не остановилась, а продолжала затаскивать его уже по ступеням в салон. Он ударился спиной и головой, — пишет сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск».

За мальчиком побежала его тетя и заметила, как сотрудницы салоны выбрасывают пустые бутылки от шампанского в мусорку.

В итоге, 10-летний ребенок получил компрессионный перелом 8 позвонка. Сейчас он госпитализирован. Также у него ссадины на руках и шее.

В настоящее время следователь приступил к производству необходимых первоначальных следственных действий. Устанавливаются все участники происшествия. Ребенку, с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам излечения будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию.

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