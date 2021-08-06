6-летняя девочка гуляла в компании бомжей в Якутии
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6-летняя девочка гуляла в компании бомжей в Якутии

4:53:508/6/2021Фото: ГУ МВД России
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Ее туда привела мать, которая распивала водку с новыми знакомыми.

Девочка гуляла с бомжами

Вчера, 5 августа, в Якутии местные жители заметили маленькую девочку, которая находилась в компании бомжей. Она следовала за пьяной женщиной, которая вероятно, мать ребенка. 35-летняя уроженка Верхневилюйского района и ее 6-летняя дочь были доставлены в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское». Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и призналась, что употребляла водку в компании ранее незнакомых ей людей. На допросе девочка рассказала, что обедала только хлебом, и было это несколько часов назад.

Прибывший в отдел полиции специалист опеки и попечительства изъял девочку и определил в Дом ребенка, где она получит должный уход и медицинское наблюдение. Пьяная мать привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Дальнейшую судьбу девочки и матери решат органы опеки.

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