6-летняя девочка гуляла в компании бомжей в Якутии

Вчера, 5 августа, в Якутии местные жители заметили маленькую девочку, которая находилась в компании бомжей. Она следовала за пьяной женщиной, которая вероятно, мать ребенка. 35-летняя уроженка Верхневилюйского района и ее 6-летняя дочь были доставлены в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское». Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и призналась, что употребляла водку в компании ранее незнакомых ей людей. На допросе девочка рассказала, что обедала только хлебом, и было это несколько часов назад.
Прибывший в отдел полиции специалист опеки и попечительства изъял девочку и определил в Дом ребенка, где она получит должный уход и медицинское наблюдение. Пьяная мать привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Дальнейшую судьбу девочки и матери решат органы опеки.