Опасными признала прокуратура детские квесты в Новосибирске

Оказание развлекательных услуг для детей в Новосибирске проходило с нарушением законодательства.
В Железнодорожном районе прокуратура провела проверку для квестов «Киндер Квест», «Темнота» и «Форт Боярд» и обнаружила, что детей не ограничивали по возрасту и не соблюдали правила противопожарной безопасности - все это является нарушением федерального закона о защите детей от информации , не соответствующей возрасту.
Зафиксировано отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, сотрудники не проходили соответствующее обучение и другие нарушения. В прокуратуре возбудили два административных дела по соблюдению противопожарной безопасности и вынесли представления организаторам. Дальнейшая реакция на действия прокуратуры взята ею на контроль.