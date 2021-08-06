Опасными признала прокуратура детские квесты в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Опасными признала прокуратура детские квесты в Новосибирске

6:24:338/6/2021Фото: Мир Квестов
0

В прокуратуре возбудили два административных дела по соблюдению противопожарной безопасности и вынесли представления организаторам аттракционов.

Проведение квестов в Новосибирске проходило с нарушениями

Оказание развлекательных услуг для детей в Новосибирске проходило с нарушением законодательства.

В Железнодорожном районе прокуратура провела проверку для квестов «Киндер Квест», «Темнота» и «Форт Боярд» и обнаружила, что детей не ограничивали по возрасту и не соблюдали правила противопожарной безопасности - все это является нарушением федерального закона о защите детей от информации , не соответствующей возрасту.

Зафиксировано отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, сотрудники не проходили соответствующее обучение и другие нарушения. В прокуратуре возбудили два административных дела по соблюдению противопожарной безопасности и вынесли представления организаторам. Дальнейшая реакция на действия прокуратуры взята ею на контроль.

3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма
пожарная безопасностьквестпрокуратура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жесткий контроль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нельзя делать на Успение праведной Анны, чтобы не навлечь беду в дом: Все запреты светлого дня матери Богородицы
6:20:36 8/6/2021
Что нельзя делать на Успение праведной Анны, чтобы не навлечь беду в дом: Все запреты светлого дня матери Богородицы
БердскВрача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске
6:08:37 8/6/2021
Врача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске
БердскИск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко
5:54:37 8/6/2021
Иск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко
Пособие за диспансеризации в срок хотят выплачивать в России
5:34:33 8/6/2021
Пособие за диспансеризации в срок хотят выплачивать в России
«Рубин» играл в в Лиге конференций и опозорился со своей формой - оторвались буквы
5:31:13 8/6/2021
«Рубин» играл в в Лиге конференций и опозорился со своей формой - оторвались буквы
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора после побега 5 заключенных
5:28:29 8/6/2021
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора после побега 5 заключенных
Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Одинцове
5:21:00 8/6/2021
Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Одинцове
Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года
5:20:33 8/6/2021
Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года
БердскПациенты в гипсе поднимаются на одной ноге по лестницам ЦГБ Бердска: Лифт только в красной зоне
5:19:08 8/6/2021
Пациенты в гипсе поднимаются на одной ноге по лестницам ЦГБ Бердска: Лифт только в красной зоне
На психиатрическую экспертизу отправят россиянина, который вырезал семью из пяти человек
5:17:13 8/6/2021
На психиатрическую экспертизу отправят россиянина, который вырезал семью из пяти человек
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '