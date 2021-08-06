Что нельзя делать на Успение праведной Анны, чтобы не навлечь беду в дом: Все запреты светлого дня матери Богородицы

Память матери Пресвятой Богородицы, святой Анны, почитают в православных храмах и в народе ежегодно 7 августа. В церковном православном календаре праздник называется Успение праведной Анны.
В народе день называют день Анна Летняя или Анна Зимоуказательница, поскольку существует ещё два праздника, установленных её честь. Летний праздник так и называют Анна Летняя.
В народе с особым почтением относились к этому дню, однако церковных запретов на этот день не существовало, но по многолетним народным наблюдениям люди сформировали свои представления как отмечать этот праздник и от каких работ отказаться.
В первую очередь соблюдали строгие запреты, чтобы не навлечь на весь на всю свою семью и на дом страшных бед.
Категорически в этот праздник запрещалось сквернословить, ругаться и заниматься выяснением отношений, особенно между супругами.
Запрещалось отказывать в помощи тем, кто просит её оказать. Матерям строго запрещалось в этот день оставлять малышей даже на минуточку - считалось что тёмные силы могут испугать ребенка, что приведет к тяжелым болезням.
Официально церковного поста в этот день нет, но люди считали, что сегодня стоит отказаться от любых мясных блюд, иначе можно навлечь заболевания пищеварительной системы.
Строго запрещалось также в этот день заниматься починкой обуви или одежды и, особенно перед дорогой, если человек собирался куда-то отправиться. В противном случае вся поездка окажется неудачной.
Мужчинам сегодня не разрешалось ходить на охоту и на рыбалку. Так же люди верили, что сегодня нельзя менять постельное бельё, иначе ночью может присниться кошмар, который осуществится в ближайшие дни.