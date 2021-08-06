Врача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске
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Врача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске

6:08:378/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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СК возбудил уголовное дело в отношении детского доктора из Бердской ЦГБ. Минздрав региона прокомментировал ситуацию.

Бердск с трех сторон окружен водой

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль ситуацию с произошедшим на пляже Бердска изнасилованием 16-летнего ребенка. Об усилении контроля за расследованием преступления сообщили в ведомства.

- Минздрав Новосибирской области и Бердская центральная городская больница готовы оказать всё необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки.

30-летний детский врач-психиатр, работающий в Бердской городской больнице, был задержан по подозрению в изнасиловании на пляже несовершеннолетней пациентки. Происшествие произошло 4 августа, об этом рассказала мать пострадавшей НГС. Подозреваемого задержали.

Как стало известно, доктор также ведет практику в частной клинике, раньше на врача никто не жаловался.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", весной в одном из бердских магазинов взрослый мужчина трогал 9-летнюю девочку. Педофила оперативно задержали.

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