Иск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко
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Иск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко

5:54:378/6/2021
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Он стал первым из 18 выдвиженцев «Новосибирск-2020», кого отказался регистрировать бердский ТИК. Семерых Минюст считает причастными к организации экстремистского толка.

Кирилл Левченко судится с бердским избиркомом

Снятый с выборов кандидат в депутаты горсовета Бердска Кирилл Левченко подал иск на окружную избирательную комиссию. Он требует признать решение избиркома об отказе в регистрации незаконным. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Левченко баллотировался как самовыдвиженец от коалиции «Новосибирск-2020».

- 6 августа 2021 года в Бердский городской суд Новосибирской области поступило административное исковое заявление Левченко к окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов... о признании незаконным решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Бердска пятого созыва, - сообщили в пятницу в горсуде.

Уточняется, что административное исковое заявление принято к производству судьей Бердского горсуда Оксаной Лихницкой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Кирилл Левченко стал первым снятым с выборов кандидатом от коалиции. Ршение об отказе в регистрации территориальная избирательная комиссия приняла 29 июля.

Левченко признали причастным к деятельности террористической или экстремистской организации. Такая информация пришла в бердскую ТИК из Минюста.
-По Левченко был отказ. Нам пришла информация из Министерства юстиции о том, что данный человек причастен к деятельности террористических и экстремистских организаций, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» глава ТИК Наталья Фокина.

Левченко выдвигался по округу №3. В соперниках у него было 7 человек, в том числе коммунист Камиль Джафаров из Новосибирска и единоросс Дмитрий Князев, методист-инструктор бердского отдела физкультуры и спорта. Документы на выдвижение он сдал 15 июля, а отказ получил 29 июля.

Кирилл Левченко является помощником депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко, который победил на прошлогодних выборах под флагом оппозиционной коалиции "Новосирс-2020".

В бердский депутатский корпус баллотировались 18 сторонников коалиции, семерых уже сняли с выборов, двоих зарегистрировали в качестве кандидатов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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