Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи

Операцию по удалению инородного тела из заднего прохода мужчины провели хирурги при помощи пинцета. По словам пострадавшего, овощ попал не в то место по инициативе супруги.
40-летний мужчина, который работает грузчиком в Москве, попал в больницу 5 августа. Он пожаловался, что не может самостоятельно вынуть инородное тело из заднего прохода.
Как рассказал пациент клиники, в тот вечер было выпито изрядное количество спиртного на вечеринке, проводившейся в кругу семьи. Супруга навеселе решила разнообразить интимные отношения и использовала для этого огурец, который пришлось удалять в больнице.
Пациента вместе с женой отпустили домой, на удаление инородного тела ушло 5 минут, пишет МК.