Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи
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Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи

7:10:598/6/2021Фото: Pixabay
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После вечеринки в кругу семьи супруги решили разнообразить интимные отношения.

огурцы
Огурец стал интимной игрушкой

Операцию по удалению инородного тела из заднего прохода мужчины провели хирурги при помощи пинцета. По словам пострадавшего, овощ попал не в то место по инициативе супруги.

40-летний мужчина, который работает грузчиком в Москве, попал в больницу 5 августа. Он пожаловался, что не может самостоятельно вынуть инородное тело из заднего прохода.

Как рассказал пациент клиники, в тот вечер было выпито изрядное количество спиртного на вечеринке, проводившейся в кругу семьи. Супруга навеселе решила разнообразить интимные отношения и использовала для этого огурец, который пришлось удалять в больнице.

Пациента вместе с женой отпустили домой, на удаление инородного тела ушло 5 минут, пишет МК.

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