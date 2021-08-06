Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика
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Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика

7:20:588/6/2021Фото: Мир молитв
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На сегодняшний день он считается покровителем всех врачей, а люди, которые ищут исцеления, все знают, что молитвы святому целителю Пантелеймону являются очень сильными.

Пантелеймон целитель
Целитель осуществлял невероятные исцеления

Святой Пантелеймон считался одним из самых главных и умелых целителей в древние времена. Он с самого раннего детства находился на обучении ц целителя, который передал ему все свои знания. У него были очень развитые способности к лекарскому делу и юноша показывал большие успехи в лечении людей. Молва о нём распространилась по округе и вскоре он оказался представленным ко двору императора.

В те времена на христиан осуществлялись гонение за исповедание христианства. Мать Пантелеймона была христианкой и с  самого раннего детства прививала ему любовь к Христу, однако отец его был язычником, как и правящий император Максимиан. Исповедовать христианство люди могли только тайно, чтобы не быть подвергнутым пыткам и казням.

После представления ко двору юноша стал ещё более популярным, к нему шли за лечение люди, и в большинстве своём они его получали. Время, которая оставалось у Пантелеймона свободным, он посвящал тайному общению с одним христианским священником, который впоследствии провел над Пантелеймоном обряд крещения. Молодой человек стал ещё больше уделять времени молитвам и изучению святых текстов.

Однажды к нему на приём попал маленький мальчик, которого укусила опасная ядовитая змея. Ни один из методов лечения, известный Пантелеймону, не облегчал состояние мальчика и лекарь понимал, что ребёнок вот вот умрет. Тогда, забыв о  предосторожности, он громко взмолился к Господу о помощи, чтобы спасти ребёнка. После молитвы мальчику стало лучше и он исцелился. Однако, за происходящим наблюдали и завистники, которых к тому времени у Пантелеймона стало очень много. Ими были другие лекари, пациенты которых все ушли к молодому целителю.

После случившегося целитель Пантелеймон отказался брать с людей плату, поскольку отчётливо понял, что дар исцеления подарен ему Господом, а значит за это брать плату нельзя. Вскоре случилось еще одно знаменательное событие. К нему пришёл совершенно слепой человек и попросил его о помощи. Отец Пантелеймона отговаривал сына от лечения, поскольку считал, что слепому ничто не может помочь. Пантелеймон закрыл руками глаза незрячего человека и принялся молиться. После того, как он окончил молитву и убрал руки от лица незрячего, зрение к нему вернулось. Отец, впечатленный увиденным в скором времени отказался от язычества и тоже принял христианство.

К этому времени лекари подготовили донос императору о том, что Пантелеймон является христианином, и открыто поклоняется Христу. За это он был арестован, подвергнут пыткам, а когда он отказался отречься от веры в Христа, было принято решение казнить его путем отсечения головы.

У мощей целителя люди также продолжали получать исцеления. На сегодняшний день он считается покровителем всех врачей, а люди, которые ищут исцеления, все знают, что молитвы святому целителю Пантелеймону являются очень сильными. Молиться можно о здравии не только для себя, но можно просить и о своих родственниках.

Молитвы


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