В пример привел Бердск по раздельному сбору мусора общественник при минЖКХ
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В пример привел Бердск по раздельному сбору мусора общественник при минЖКХ

6:50:158/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области существует 13 мусорных свалок, в том числе Бердская. Еще одну собираются строить на границе с Бердском в Искитимском районе.

В Бердске появились 30 контейнеров для сбора пластика

Более 2000 контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Новосибирской области. На выездном заседании общественного совета при региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обсуждались вопросы развития системы раздельного накопленич отходов. Об этом 6 августа сообщили в региональном правительстве.

В планах министерства ЖКХ и энергетики увеличить парк контейнеров на 5000 штук за счет федеральных средств. Заявка в Минприроды уже направлена. Как отметили в ведомстве, Новосибирская область традиционно входит в число пилотных регионов России по реализации новшеств в сфере сбора и обработки ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, на территории Новосибирской области действует 6 объектов обработки ТКО и 13 объектов утилизации ТКО. Мусорный полигон есть и в Бердске. Его, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во время июльской проверки Росприроднадзор признал образцовой. Еще одну свалку собираются строить у бердского кладбища на территории Искитимского района.

«Мы осмотрели площадки для раздельного собора ТКО на улице Лежена в Дзержинском районе города Новосибирска и мусоросортировочный комплекс в промзоне на улице Выборная. Организация раздельного сбора ТКО зависит от многих субъектов. Вопрос требует дальнейшей проработки и усилий всех заинтересованных сторон», – отметил председатель общественного совета при минЖКХ Александр Обрывко.

По его словам, система раздельного сбора пластика, стекла и картона наиболее налажена в Новосибирске, Бердске, р.п. Кольцово, Оби, Коченевском и Новосибирском районах.

Лет 5 назад Бердске пыталась заставить желтыми контейнерами некая компания. Но вскоре она свернула деятельность - не выгодно.

В марте 2020 года на Гусинобродской свалке установили две мусоросортировочные линии ТКО общей производительностью обработки от 50 до 60 тысяч тонн отходов в год, на которых отбираются для дальнейшей переработки, в том числе: пластик, стекло, отходы из жести и алюминия. Коммерческие компании также осуществляют экспериментальную эксплуатацию вермитехнологии по утилизации пищевых отходов с помощью компостных червей.

Как рассказывали "Курьер. Среда. Бердск" эксперты, переработка мусора не спасает от гигантских мусорных свалок.

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