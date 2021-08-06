Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза
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Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза

7:29:348/6/2021Фото: Pixabay
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В Ростехнадзоре создана комиссия по расследованию причин аварии на ГПЗ "Газпрома" в Уренгое. Предварительно известно, что пожар произошел из-за разгерметизации оборудования.

Пожар на ГПЗ произошел из-за разгерметизации оборудования

В четверг, 5 августа, в 02:42 по московскому времени стало известно о том, что на заводе, находящемся в 23 километрах от Уренгоя, начался пожар. Прокачка газа по "Ямал-Европа" упала в два раза.

Через 8 минут после вызова пожарные прибыли на место, и увидели горение внутри здания, которое происходило на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".

Для тушения пожара была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата. Пострадавших и погибших не было обнаружено.

На заводе происходит круглосуточное дежурство для которого привлекают по три сотрудника. Стало известно, что в Росткехнадзоре организована комиссия по расследованию причин, приведших к возникновению аварийной ситуации на ГПЗ "Газпрома" в Уренгое.

Предварительно известно, что пожар произошел из-за разгерметизации оборудования.

"Газпром" проводит  анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

На фоне аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в период с 18:00 мск 5 августа до 07:00 мск 6 августа прокачка газа снизилась до менее 1 млн кубометров в час, передает ТАСС.

В настоящее время прокачка по газопроводу начала восстанавливаться и сейчас составляет порядка 1,5 млн кубометров в час.

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