Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок

Праздник Преображения Господня имеет фиксированную дату и отмечается православными ежегодно 19 августа. В народе более распространено название Яблочный спас, поскольку в этот праздник принято освящать яблоки в храме.
Праздник посвящен событиям, когда апостолы Иисуса воочию смогли убедиться в его одновременно человеческой и Божьей сущности. Эти события описаны в Евангелиях и всегда на праздничном богослужении в этот день они зачитываются священниками.
Этот праздник совпал по дате празднования с древним иудейским Праздником Кущей, когда в храм несли первые урожаи для освящения. Излишки урожая оставляли в храме. В тех теплых краях к этому времени широко поспевал виноград и несли именно его. Из излишков даров священники готовили церковной вино для Евхаристии.
В России более популярен урожай яблок, поспевающий именно к этому дню, а потому у нас принято нести яблоки, но не запрещается приносить и другие фрукты.
В это время всегда идет Успенский пост, а потому питание в эти 14 дней строго ограничено - запрещены рыба, мясо, яйца, молоко и мясо любого животного и птицы. Однако в этот день православная церковь делает послабления для мирян и разрешает к праздничному столу подавать рыбные блюда и блюда из морепродуктов, а также рыбную икру. Можно на стол поставить небольшое количество церковного красного вина.
На Преображение всегда женщины пекли к праздничному столу выпечку из яблок, которая должна была быть также постной. Коврижки и пироги из постного теста красиво украшали праздничный стол. Варили варенье, готовили компоты - все ставилось на стол.
После освящения яблок обязательно было каждому члену семьи отведать освященного яблока. Считалось, что это подарит исцеление и удачу, а также в некоторых регионах верили, что первое съеденное освященное яблочко может исполнить желание.