Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок

8:15:338/6/2021Фото: pixabay
0

Этот праздник совпал по дате празднования с древним иудейским Праздником Кущей, когда в храм несли первые урожаи для освящения.

яблоки
На Яблочный спас в храмах освящают яблоки

Праздник Преображения Господня имеет фиксированную дату и отмечается православными ежегодно 19 августа. В народе более распространено название Яблочный спас, поскольку в этот праздник принято освящать яблоки в храме.

Праздник посвящен событиям, когда апостолы Иисуса воочию смогли убедиться в его одновременно человеческой и Божьей сущности. Эти события описаны в Евангелиях и всегда на праздничном богослужении в этот день они зачитываются священниками.

Этот праздник совпал по дате празднования с древним иудейским Праздником Кущей, когда в храм несли первые урожаи для освящения. Излишки урожая оставляли в храме. В тех теплых краях к этому времени широко поспевал виноград и несли именно его. Из излишков даров священники готовили церковной вино для Евхаристии.

В России более популярен урожай яблок, поспевающий именно к этому дню, а потому у нас принято нести яблоки, но не запрещается приносить и другие фрукты.

В это время всегда идет Успенский пост, а потому питание в эти 14 дней строго ограничено - запрещены рыба, мясо, яйца, молоко и мясо любого животного и птицы. Однако в этот день православная церковь делает послабления для мирян и разрешает к праздничному столу подавать рыбные блюда и блюда из морепродуктов, а также рыбную икру. Можно на стол поставить небольшое количество церковного красного вина.

На Преображение всегда женщины пекли к праздничному столу выпечку из яблок, которая должна была быть также постной. Коврижки и пироги из постного теста красиво украшали праздничный стол. Варили варенье, готовили компоты - все ставилось на стол.

После освящения яблок обязательно было каждому члену семьи отведать освященного яблока. Считалось, что это подарит исцеление и удачу, а также в некоторых регионах верили, что первое съеденное освященное яблочко может исполнить желание.

Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Дочь Пескова раскрыла свой главный секрет
Люди этих знаков самые мстительные: не обижайцте их
Истощал на 12 килограммов: беда случилась с Лепсом
праздникияблочный спасПреображение Господнепост. что можно есть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы будете готовить из яблок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок
8:15:33 8/6/2021
Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок
БердскКадровый голод ликвидировать на предприятиях Бердска хочет власть
7:53:57 8/6/2021
Кадровый голод ликвидировать на предприятиях Бердска хочет власть
Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза
7:29:34 8/6/2021
Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза
Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика
7:20:58 8/6/2021
Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика
Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи
7:10:59 8/6/2021
Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи
БердскВ пример привел Бердск по раздельному сбору мусора общественник при минЖКХ
6:50:15 8/6/2021
В пример привел Бердск по раздельному сбору мусора общественник при минЖКХ
Опасными признала прокуратура детские квесты в Новосибирске
6:24:33 8/6/2021
Опасными признала прокуратура детские квесты в Новосибирске
Что нельзя делать на Успение праведной Анны, чтобы не навлечь беду в дом: Все запреты светлого дня матери Богородицы
6:20:36 8/6/2021
Что нельзя делать на Успение праведной Анны, чтобы не навлечь беду в дом: Все запреты светлого дня матери Богородицы
БердскВрача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске
6:08:37 8/6/2021
Врача-психиатра подозревают в изнасиловании девочки на пляже в Бердске
БердскИск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко
5:54:37 8/6/2021
Иск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '