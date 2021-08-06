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Кадровый голод ликвидировать на предприятиях Бердска хочет власть

7:53:578/6/2021Фото: berdsk.nso.ru
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На новой дискуссионной площадке с участием работодателей будут решать вопросы целевого и дополнительного обучения.

Евгений Шестернин принял участие в заседании Совета работодателей⠀


Мэр Бердска Евгений Шестернин принял участие в заседании Совета работодателей, которое прошло в Бердском политехническом колледже 6 августа. В заседании также приняли участие депутаты, педагоги и начальники отделов кадров бердских предприятий, сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии. ⠀

Директора политеха Раиса Устинова поделилась планами: на базе колледжа создадут дискуссионную площадку для "решения кадрового голода в Бердске".

-На этой площадке будут решаться вопросы целевого и дополнительного обучения, формирования социального пакета (предоставления жилья, льготной ипотеки и многое другое), тесного сотрудничества с Центром занятости, открытия новых востребованных учебных направлений, практики и другие важные вопросы, - рассказала Устинова. ⠀

По мнению главы города, всю предстоящую работу необходимо направить не только на абитуриентов и студентов, но и на их родителей. Как считает Шестернин, зачастую выбор школьников, с какой профессией связать жизнь, зависит от родителей.

Основная задача Совета - способствовать созданию условий для знакомства с будущей профессией, получения востребованного и желаемого образования, комфортного и современного обучения, гарантированного трудоустройства, оценили участники встречи.

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