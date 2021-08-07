Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые
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Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые

10:02:148/7/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Учеными подробно описаны механизмы действия Nigella sativa и тимохинона и то, как они являются многообещающим средством лечения инфекции COVID-19.

семена
Семена растения Nigella sativa веками использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Цветущее растение, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем для лечения инфекции COVID-19.

Семена растения Nigella sativa веками использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции. Теперь в первой австралийской обзорной статье было обнаружено, что его можно использовать для лечения COVID-19, пишет medicalxpress.com.

«В результате модельных исследований появляется все больше свидетельств того, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa, более известный как цветок фенхеля, может прилипать к белку шипа вируса COVID-19 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

«Это также может блокировать« цитокиновую »бурю, которая поражает серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19, - сказала профессор Каниз Фатима Шад, ведущий автор недавно опубликованной всеобъемлющей обзорной статьи в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Тимохинон широко изучался в лабораториях, в том числе на животных. Эти исследования показали, что тимохинон может положительно влиять на нашу иммунную систему, предотвращая высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины.

Это дает тимохинону потенциальную роль в лечении аллергических состояний, таких как астма, экзема, артрит, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже, возможно, рассеянный склероз.

В обзорном документе подробно описаны механизмы действия Nigella sativa и тимохинона и то, как они являются многообещающим средством лечения инфекции COVID-19 в будущем. Было много препятствий на пути развития Nigella sativa в качестве терапевтического средства, в значительной степени из-за ее плохой естественной абсорбции в желудочно-кишечном тракте.

«Достижения в области фармакологического развития, такие как нанотехнологии, позволили преодолеть этот барьер, чтобы использовать его в качестве эффективного перорального лекарства. Кроме того, это лекарство недавно было успешно назначено пациентам в виде назального спрея и пасты для местного применения», - сказал д-р Виссам Субра, соавтор.

Было доказано, что чернушка сатива полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства Nigella sativa также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой, остеоартритом и детской эпилепсией.

Nigella sativa также доказала свою эффективность в лабораторных условиях в уничтожении бактерий, таких как золотистый стафилококк, которые могут вызывать ряд легких и тяжелых инфекций, если они попадают на кожу, и вирусов, включая грипп.

«Обзорная статья дает представление о натуральном продукте, который использовался в качестве традиционного лекарства более тысячи лет и, возможно, наконец получит заслуженное признание», - сказал соавтор доцент Деннис Кордато.

Исследование «Роль тимохинона, основного компонента Nigella sativa, в лечении воспалительных и инфекционных заболеваний» было недавно опубликовано в журнале

«Клиническая и экспериментальная фармакология и физиология» .

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