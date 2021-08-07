Успение праведной Анны: Чистосердечные поздравления и добрые открытки в праздник Матери Богородицы 7 августа 2021 года

7 августа посвящено праведной Анне, матери Богородицы. Она была дочерью священника, которая вышла замуж за Святого Иоакима, – этому потомку царя Давида Бог обещал, что от его детей родится Спаситель мира. Святая дева Мария появилась на свет в Иерусалиме, а в честь праведной Анны был построен храм. Дата, когда отмечается День Успение праведной Анны, матери Богородицы - 7 августа.
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Пусть благоразумие и святость от беды спасёт,
В праздник блаженства, радости и света,
Пусть вас счастье обязательно найдет,
Только вы усердно молитесь об этом.
С днём Успения Анны святой поздравляем,
Во всех делах удачи желаем,
Пусть ваша жизнь течёт, как полная река,
Дай Бог всех благ вам и семейного тепла.
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Молилась Господу святая Анна всегда,
И вера добиться цели помогла,
Праведная Анна Богородицу родила,
Которая всем христианам благословение принесла.
В светлый праздник примите поздравленья,
Пускай отличным будет настроенье,
Пускай везёт вам во всём, всегда,
Всех благ вам, мира, здоровья и добра.
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В день Успения праведной Анны,
В церквах звенят колокола,
Перед иконою усердно все молятся,
Чтобы мать Богородицы благословения дала.
Сегодня светлый праздник, поздравляем,
Пускай от радости поёт душа,
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаете,
Пусть будет благосклонною к вам судьба.
Источник: pozdravik.ru