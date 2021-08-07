Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа

8:03:288/7/2021Фото: tipik.ru, otkritkiok.ru
0

Их служба окутана тайной, и знаю я наверняка, людей там не встретишь случайных, работа у них нелегка!

7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России
7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России

Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.

7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России
7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России

Научены хранить секреты
Чужие так же, как свои,
И ценят очень вас за это
Большие люди всей страны!

Ответственность лежит большая,
Но вам по силам груз такой.
Вы, трудность преодолевая,
С задачей справитесь любой.

Для вас сегодня поздравленья,
Стихи, конечно же, для вас!
Желаю счастья вам, везенья,
И руку жму в который раз!

***

Их служба окутана тайной,
И знаю я наверняка,
Людей там не встретишь случайных,
Работа у них нелегка!

За них я бокал поднимаю,
Сегодня ведь праздник у них!
Удачи и счастья желаю,
Не будет пусть бед никаких!

***

Спецсвязь ФСО России
Имеет свой собственный день!
Там трудятся люди такие,
Которым не ведома лень.

На благо страны всей нашей
Направлены их труды.
Пусть жизнь у них будет краше,
Желаем сегодня мы!

Пусть сложится всё удачно
На их непростом пути.
Здоровья им, однозначно,
И счастье своё найти!

7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России
7 августа - День Службы специальной связи и информации ФСО России

По миру всегда много бродит
Секретной всякой информации.
Поздравляю вас сегодня,
Служба связи. С вас овации!
Больше новостей хороших
Миру вы дарите,
Репутацию свою
Пуще глаза берегите!
Пусть о вас идет всегда
Хорошая слава,
Пусть гордится вашей службой
Вся наша держава!

***

Секретней службы не найти,
Она ответственна у вас.
Спецсвязь налаживать пути
Не устает из раза в раз.
Желаю на посту таком
Не рассекретить ничего.
Все передать суметь тайком,
Что для страны важней всего!

***

Вы храните всегда свято
Тайны государства,
То ли это будет радость,
Или хитрость и коварство!
Служба связи специальная -
Самая секретная всегда.
Потому вам нелегко
Приходится иногда.
Потому желаю вам
В этот день выпить сто грамм,
Хорошо расслабиться,
Потом домой отправиться!

Источник: pozdrava.ru, mirizoter.ru

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
«Осталось недолго»: печальное предсказание святых России и миру
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень службы специальной связи и информации фсо
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
8:03:28 8/7/2021
Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире
7:40:54 8/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире
Успение праведной Анны: Чистосердечные поздравления и добрые открытки в праздник Матери Богородицы 7 августа 2021 года
7:23:15 8/7/2021
Успение праведной Анны: Чистосердечные поздравления и добрые открытки в праздник Матери Богородицы 7 августа 2021 года
БердскБудет ли дождь на Анну 7 августа в Бердске: что говорят народные приметы
6:32:31 8/7/2021
Будет ли дождь на Анну 7 августа в Бердске: что говорят народные приметы
Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
6:00:35 8/7/2021
Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
5:45:29 8/7/2021
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование
5:30:49 8/7/2021
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование
Лучшие дни для того, чтобы бросить пить и курить по лунному календарю на август 2021 года
5:00:39 8/7/2021
Лучшие дни для того, чтобы бросить пить и курить по лунному календарю на август 2021 года
Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?
4:30:35 8/7/2021
Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?
Как бороться с летающими муравьями - два простых решения в домашних условиях
4:00:30 8/7/2021
Как бороться с летающими муравьями - два простых решения в домашних условиях