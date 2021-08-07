Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа

Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Научены хранить секреты
Чужие так же, как свои,
И ценят очень вас за это
Большие люди всей страны!
Ответственность лежит большая,
Но вам по силам груз такой.
Вы, трудность преодолевая,
С задачей справитесь любой.
Для вас сегодня поздравленья,
Стихи, конечно же, для вас!
Желаю счастья вам, везенья,
И руку жму в который раз!
***
Их служба окутана тайной,
И знаю я наверняка,
Людей там не встретишь случайных,
Работа у них нелегка!
За них я бокал поднимаю,
Сегодня ведь праздник у них!
Удачи и счастья желаю,
Не будет пусть бед никаких!
***
Спецсвязь ФСО России
Имеет свой собственный день!
Там трудятся люди такие,
Которым не ведома лень.
На благо страны всей нашей
Направлены их труды.
Пусть жизнь у них будет краше,
Желаем сегодня мы!
Пусть сложится всё удачно
На их непростом пути.
Здоровья им, однозначно,
И счастье своё найти!
По миру всегда много бродит
Секретной всякой информации.
Поздравляю вас сегодня,
Служба связи. С вас овации!
Больше новостей хороших
Миру вы дарите,
Репутацию свою
Пуще глаза берегите!
Пусть о вас идет всегда
Хорошая слава,
Пусть гордится вашей службой
Вся наша держава!
***
Секретней службы не найти,
Она ответственна у вас.
Спецсвязь налаживать пути
Не устает из раза в раз.
Желаю на посту таком
Не рассекретить ничего.
Все передать суметь тайком,
Что для страны важней всего!
***
Вы храните всегда свято
Тайны государства,
То ли это будет радость,
Или хитрость и коварство!
Служба связи специальная -
Самая секретная всегда.
Потому вам нелегко
Приходится иногда.
Потому желаю вам
В этот день выпить сто грамм,
Хорошо расслабиться,
Потом домой отправиться!
Источник: pozdrava.ru, mirizoter.ru