Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести

6:00:358/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Несете Вы службу исправно для нашей защиты от тьмы, спасибо Вам скажем и главное, чтоб сила добра сберегли.

7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

День подразделений оперативно-розыскной информации - ОРИ, криминальной полиции отмечается в России ежегодно 7 августа. Событие отмечают все работники отделений ОРИ криминальной полиции России. Информация, а вернее, ее полнота и актуальность, является основным инструментом управления. Необходимость существования структурированной базы данных осознавалась еще нашими предками, и люди на протяжении многих столетий применяли различные способы для запоминания и хранения нужных знаний.

7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

ОРИ служивым — честь и слава!
Пусть за высокою стеной,
Не до веселья и забавы,
Надзор, охрана и контроль.

Всё это ничего не значит,
Расчет на выгоды простой,
Вам совесть выдала задачу,
Оберегать страны покой!

Вам праздник, если все в порядке,
Вам радость, если за строкой —
Нет происшествий, в разнарядке
Оперативник пишет собственной рукой.

***

Много в мире коварства и зла,
Много подлых поступков видится,
Как бы ни были тёмны дела,
А расплата за них предвидется.

Хоть деяний злых и не счесть,
Но преспупность падает вниз,
Потому что в России есть
Служба доблестная ОРИ.

Несете Вы службу исправно
Для нашей защиты от тьмы,
Спасибо Вам скажем и главное,
Чтоб сила добра сберегли.

***

Ищет каждый в жизни путь,
Вот бы взять и заглянуть,
Что нас ждет за поворотом,
Может, лучше бы свернуть?

Только, знать нам не дано,
Что кому-то суждено.
Говорят, не зарекайтесь,
Плохой мысли опасайтесь.

Если ж кто-то оступился,
И от рук давно отбился,
Вам придется, работяги,
Исполнять свою присягу.

Источник: pozdravok.ru

Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень подразделений оперативно-розыскной информации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
6:00:35 8/7/2021
Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
5:45:29 8/7/2021
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование
5:30:49 8/7/2021
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование
Лучшие дни для того, чтобы бросить пить и курить по лунному календарю на август 2021 года
5:00:39 8/7/2021
Лучшие дни для того, чтобы бросить пить и курить по лунному календарю на август 2021 года
Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?
4:30:35 8/7/2021
Потеря или изменение обоняния: что такое аносмия?
Как бороться с летающими муравьями - два простых решения в домашних условиях
4:00:30 8/7/2021
Как бороться с летающими муравьями - два простых решения в домашних условиях
Какие виды зубных протезов существуют? Как за ними ухаживать?
3:30:06 8/7/2021
Какие виды зубных протезов существуют? Как за ними ухаживать?
Ученые: Умеренное употребление алкоголя напрямую связано с несколькими видами рака
3:00:11 8/7/2021
Ученые: Умеренное употребление алкоголя напрямую связано с несколькими видами рака
Как правильно пить кофе утром при диабете 2 типа: исследование
2:30:24 8/7/2021
Как правильно пить кофе утром при диабете 2 типа: исследование
Астрологи: Три знака зодиака победят свои страхи с 5 по 11 августа 2021 года
2:00:35 8/7/2021
Астрологи: Три знака зодиака победят свои страхи с 5 по 11 августа 2021 года