Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести

День подразделений оперативно-розыскной информации - ОРИ, криминальной полиции отмечается в России ежегодно 7 августа. Событие отмечают все работники отделений ОРИ криминальной полиции России. Информация, а вернее, ее полнота и актуальность, является основным инструментом управления. Необходимость существования структурированной базы данных осознавалась еще нашими предками, и люди на протяжении многих столетий применяли различные способы для запоминания и хранения нужных знаний.
ОРИ служивым — честь и слава!
Пусть за высокою стеной,
Не до веселья и забавы,
Надзор, охрана и контроль.
Всё это ничего не значит,
Расчет на выгоды простой,
Вам совесть выдала задачу,
Оберегать страны покой!
Вам праздник, если все в порядке,
Вам радость, если за строкой —
Нет происшествий, в разнарядке
Оперативник пишет собственной рукой.
***
Много в мире коварства и зла,
Много подлых поступков видится,
Как бы ни были тёмны дела,
А расплата за них предвидется.
Хоть деяний злых и не счесть,
Но преспупность падает вниз,
Потому что в России есть
Служба доблестная ОРИ.
Несете Вы службу исправно
Для нашей защиты от тьмы,
Спасибо Вам скажем и главное,
Чтоб сила добра сберегли.
***
Ищет каждый в жизни путь,
Вот бы взять и заглянуть,
Что нас ждет за поворотом,
Может, лучше бы свернуть?
Только, знать нам не дано,
Что кому-то суждено.
Говорят, не зарекайтесь,
Плохой мысли опасайтесь.
Если ж кто-то оступился,
И от рук давно отбился,
Вам придется, работяги,
Исполнять свою присягу.
Источник: pozdravok.ru