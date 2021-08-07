Прикольные картинки и слова для криминальной полиции в праздник 7 августа: Пожелания на поимку всех преступников

День подразделений оперативно-розыскной информации - ОРИ, криминальной полиции отмечается в России ежегодно 7 августа. Событие отмечают все работники отделений ОРИ криминальной полиции России. Информация, а вернее, ее полнота и актуальность, является основным инструментом управления. Необходимость существования структурированной базы данных осознавалась еще нашими предками, и люди на протяжении многих столетий применяли различные способы для запоминания и хранения нужных знаний.
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С днем работника ОРИ
Вас я поздравляю,
Терпения и мужества
Я искренне желаю.
Трудна Ваша работа —
С преступностью бороться,
Стараться для народа,
Ну как же Вам непросто.
Вам крепкого здоровья
Хочу я пожелать,
День каждый Ваш с любовью
Семейною встречать.
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Оперативников ОРИ
Мы поздравляем в этот день,
Желаем бодрости и сил,
Пусть в сторону отбросят лень,
Пускай удастся скоро им
Преступность всю искоренить,
Они добьются своего,
Проблемы смогут все решить!
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Всех сотрудников ОРИ
Поздравляю я сердечно.
Благодарность за работу
И почет вам — бесконечны.
Сил и мужества желаю,
Мира, крепкого здоровья,
Небеса пусть вас хранят,
Ангел бдит у изголовья.
В жизни личной только счастье
И любовь пускай царит,
Путь к высоким достижениям
Будет вам пускай открыт.
Источник: pozdravok.ru