Прикольные картинки и слова для криминальной полиции в праздник 7 августа: Пожелания на поимку всех преступников
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Прикольные картинки и слова для криминальной полиции в праздник 7 августа: Пожелания на поимку всех преступников

9:38:518/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Всех сотрудников ОРИ поздравляю я сердечно. Благодарность за работу и почет вам — бесконечны.

7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

День подразделений оперативно-розыскной информации - ОРИ, криминальной полиции отмечается в России ежегодно 7 августа. Событие отмечают все работники отделений ОРИ криминальной полиции России. Информация, а вернее, ее полнота и актуальность, является основным инструментом управления. Необходимость существования структурированной базы данных осознавалась еще нашими предками, и люди на протяжении многих столетий применяли различные способы для запоминания и хранения нужных знаний.

***

С днем работника ОРИ
Вас я поздравляю,
Терпения и мужества
Я искренне желаю.

Трудна Ваша работа —
С преступностью бороться,
Стараться для народа,
Ну как же Вам непросто.

Вам крепкого здоровья
Хочу я пожелать,
День каждый Ваш с любовью
Семейною встречать.

***

Оперативников ОРИ
Мы поздравляем в этот день,
Желаем бодрости и сил,
Пусть в сторону отбросят лень,
Пускай удастся скоро им
Преступность всю искоренить,
Они добьются своего,
Проблемы смогут все решить!

***

Всех сотрудников ОРИ
Поздравляю я сердечно.
Благодарность за работу
И почет вам — бесконечны.

Сил и мужества желаю,
Мира, крепкого здоровья,
Небеса пусть вас хранят,
Ангел бдит у изголовья.

В жизни личной только счастье
И любовь пускай царит,
Путь к высоким достижениям
Будет вам пускай открыт.

Источник: pozdravok.ru

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