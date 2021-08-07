День счастья: Прикольные открытки 8 августа в День «Счастье случается» для каждого - отправь и подними настроение
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День счастья: Прикольные открытки 8 августа в День «Счастье случается» для каждого - отправь и подними настроение

11:24:438/7/2021Фото: 3d-galleru.ru, gifq.ru, ok.ru
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А счастье, по-моему, просто бывает разного роста: от кочки и до Казбека, в зависимости от человека!

8 августа - День «Счастье случается»
8 августа - День «Счастье случается»

День «Счастье случается» или Happiness Happens Day - это ежегодный праздник, который отмечается 8 августа по инициативе Тайного общества счастливых людей. Главная его задача - напомнить людям о том, что они счастливее, чем думают, ведь счастье скрывается в мелочах.

8 августа - День «Счастье случается»
8 августа - День «Счастье случается»

И ты его встретишь: в тесном вагоне метро,
Позднем трамвае или на дне рожденья.
Ты нервно поправишь платье/очки/пальто,
Как повелось, не веря в свое везенье.

Его ты увидишь на шумном концерте в толпе,
Ночью в кафе на безлюдном почти вокзале.
Он улыбнется. Да, глупая, точно тебе!
Счастье случается! Разве тебе не сказали?

И он непременно расскажет, что очень ждал
Вот именно этой случайной нелепой встречи.
И будет прекрасным зловонный ночной вокзал,
Маршрутка, кафе и твои белоснежные плечи.

А он так смеется, так смотрит и говорит...
И кажется, что он судьбою к тебе приложен.
Ты вся рассыпаешься, что-то внутри кипит
И рвется наружу ознобом по светлой коже.

И ты его встретишь. Ты будешь его читать
На всяких витринах, глазах, проездных билетах.
Знай, если когда-то тебе позабыли сказать:
Счастье бывает. Достаточно верить в это!

***

В чем счастье?..
В жизненном пути,
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и верить.

8 августа - День «Счастье случается»
8 августа - День «Счастье случается»

Что же такое счастье?
Одни говорят: – Это страсти:
Карты, вино, увлеченья –
Все острые ощущенья.

Другие верят, что счастье –
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных.

Третьи считают, что счастье –
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.

По мненью четвертых, это
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.

Еще есть такое мнение,
Что счастье – это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!

А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!

Источник: romanticcollection.ru, rus.team, zanimatika.narod.ru

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