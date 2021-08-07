Белые медведи убивают моржей с помощью ледяных глыб, доказали исследователи

Новое исследование показало, что белые медведи используют глыбы льда и валуны, чтобы бить ничего не подозревающих моржей по голове и помогать им охотиться за едой, пишет dailymail.co.uk.
Моржи могут весить до 2800 фунтов, что делает их лакомством для белых медведей, но с огромными бивнями и толстым черепом их опасно и сложно убить.
Анекдотические свидетельства инуитских племен уже давно свидетельствуют о том, что некоторые белые медведи пробивают почти непроницаемый череп моржа, используя тяжелые предметы в качестве оружия.
Эти рассказы обычно отвергаются учеными, но после того, как белый медведь в зоопарке в Японии использовал инструменты для получения подвешенного мяса, ведущий эксперт по белому медведю Ян Стерлинг и его коллеги из Университета Альберты решили продолжить расследование.
«Если опытный охотник-инуит говорит вам, что он что-то видел, это стоит прислушаться, и, скорее всего, он прав», - сказал Стирлинг ScienceNews.
Они рассмотрели наблюдения инуитских охотников, исследователей и естествоиспытателей, чтобы подтвердить, что орудия нечасто использовались белыми медведями, особенно при охоте на моржей.
По словам Стерлинга, с 1700-х годов сообщения о белых медведях, использующих инструменты для убийства моржей, передавались устно.
Это было передано исследователям и натуралистам их гидами-инуитами, основанными на местных традиционных экологических знаниях.
Есть также более свежие отчеты о прямых наблюдениях, сделанных современными охотниками-инуитами, разговаривавшими с учеными.
Чтобы оценить возможность того, что белые медведи могут иногда использовать орудия для охоты на моржей в дикой природе, Стерлинг и его команда просмотрели архивные записи и обнаружили случаи, когда охотники-инуиты разговаривали с натуралистами об использовании орудий для белых медведей.
Они также изучили недавнее наблюдение за белым медведем в зоопарке Японии, который спонтанно использовал инструменты для доступа к новому источнику пищи.
Самец белого медведя по имени ГоГо использовал инструменты, чтобы достать мясо, которое было подвешено над его вольером.
Эти наблюдения и ранее опубликованные эксперименты на бурых медведях, наиболее близких к полярным медведям видам жизни, подтверждают, что в неволе белые и бурые медведи способны осмыслять использование инструмента для получения источника пищи, который в противном случае был бы недоступен.
«Судя по информации из всех наших источников, иногда это могло иметь место и в дикой природе», - сказал Стирлинг.
Мы полагаем, что возможное использование орудия белыми медведями в дикой природе является нечастым и в основном ограничивается охотой на моржей из-за их большого размера, сложности убийства и владения потенциально смертельным оружием как для собственной защиты, так и для прямого нападения хищника. . '
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ (URSUS MARITIMUS)
Белый медведь (Ursus maritimus) - плотоядный медведь, обитающий за Полярным кругом и окружающими морями.
Это самый крупный из сохранившихся видов медведей и самый крупный наземный хищник.
Взрослый мужчина весит до 1540 фунтов, а взрослая женщина - до 750 фунтов.
Это родственный вид бурого медведя, но в результате эволюции он занял более узкую экологическую нишу, приспособившуюся к холоду.
Тюлени составляют большую часть их рациона, но они также охотятся на рыбу и моржей.
Есть свидетельства того, что они используют ледяные глыбы и валуны в качестве инструментов, помогающих сбить моржа в пищу.
На протяжении тысячелетий они были важной частью материальной, духовной и культурной жизни людей, живущих в полярных регионах, и по-прежнему важны.
Они также традиционно известны как «Белый медведь» и «нонук» - имя, происходящее от инуитов.
На самом деле, единственный вид, которого вы хотели бы ударить по голове куском льда, - это морж, - сказал ScienceNews эксперт по полярным медведям Эндрю Дерочер.
Директор Лаборатории полярных медведей в Университете Альберты, который не участвовал в этом исследовании, подозревает, что это всего лишь горстка медведей, способных использовать инструменты.
Он сказал, что мать-медведица, возможно, догадалась, как использовать камень, а это значит, что ее потомство также научится этому навыку, наблюдая за своей матерью.
Однако он сказал, что маловероятно, что этим навыком обладают все белые медведи в Арктике.
Животные, использующие инструменты для решения проблем, долгое время считались маркером более высокого уровня интеллекта, основанного на том, как люди определяют интеллект.
Были замечены шимпанзе, создающие копья для охоты, дельфины, использующие морские губки для перемешивания песка в поисках добычи, и слоны, бросающие бревна на электрические заборы.
По словам Стирлинга, исследования когнитивных способностей белых медведей отсутствуют. Он сказал, что «мы вообще не знаем ничего экспериментального или объективного».
Им пришлось полагаться на субъективные свидетельства и наблюдения, чтобы подтвердить, что белые медведи используют камни и ледяные глыбы специально с целью поимки добычи.
«Однако у нас есть большой объем наблюдательной информации, которая позволяет предположить, что белые медведи действительно умны», - сказал Стирлинг ScienceNews.
Члены семейства медведей обладают большим мозгом по сравнению со многими другими млекопитающими, и в сочетании со сложными стратегиями охоты предполагается, что они обладают сильными когнитивными способностями.
Охотник на инуков Габриэль Нирлунгаюк, он охотился вокруг белых медведей с семи лет и видел некоторые сложные охотничьи поведения. Он сказал ScienceNews, что это включает в себя притворство спящим в открытой воде, чтобы заставить молодых тюленей подойти поближе.
Результаты опубликованы в журнале Arctic.
ЗАЧЕМ БЕЛЫМ МЕДВЕДЯМ НУЖЕН ЛЕД ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?
Потеря льда из-за изменения климата напрямую влияет на способность белых медведей питаться и выживать.
Медведям нужны ледяные платформы, чтобы добраться до своей добычи - кольчатых и бородатых нерп. Некоторые морские льды покрывают более продуктивные охотничьи угодья, чем другие.
Как и другие хищники, стоящие на вершине пищевой цепи, у белых медведей низкая репродуктивная способность. Один или два детеныша рождаются в середине зимы и остаются с матерью два года.
Следовательно, самки размножаются только раз в три года. Медведи не размножаются, пока им не исполнится пять-шесть лет.
С поздней осени до весны мамы с молодыми детенышами прячутся в сугробах на суше или на паковых льдах. Весной они выходят из логова с новыми детенышами, чтобы поохотиться на тюленей по плавающему морскому льду.
Проще говоря, если морского льда недостаточно, тюлени не могут выходить на лед, а белые медведи не могут продолжать охоту.