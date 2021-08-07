7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года

7 августа в России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально этот неофициальный праздник зародился в Китае – стране бесспорного мирового лидерства по гендерному дисбалансу.
В жизни холостяка есть свои плюсы и минусы. С одной стороны мужчина может в полной мере насладиться свободой и сохранить свою нервную систему, а с другой у него не будет близкого человека.
***
Один холостяк вешал шторы в квартире,
Считая, что это пустяк -
"Подумаешь, окон всего лишь четыре",
Бубнил про себя холостяк.
Он думал, что плёвая это работа,
Но вот, в зале вешая тюль,
Он понял, что шпрот ему скушать охота,
Поел, и мурлыкнул - "Нормуль!"
Чаёк пил часок, долго гладил котяру,
И снова направился в зал,
Узрел со стремянки за шкафом гитару,
Достал инструмент, поиграл.
Но шторы в квартире развесить бы надо,
Бобыль на стремянке опять;
Тут видит в коробке на полке награды -
Армейские, штук двадцать пять!
Навесил их все он на дембельский китель,
Хлебнул из горлА самогон,
И вспомнил, что в армии зубодробитель
Все долгих два года был он.
Стал спьяну в прохожих швырять помидоры,
Построил соседей своих...
А утром проснувшись, и вспомнив про шторы,
Решил - "Проживу и без них!"
Нас, мужчин, по статистике мало
И от женщин терпя геноцид,
Мы гулянок своих "Калевалу"
Пишем, как вымирающий вид...
Дух свободы под вывеской блуда
Женский пол нам вменяет в вину...
Ты для общества гад и иуда,
Раз еще не имеешь жену...
Столько баб одиноких страдает,
А ты, сволочь, не дуешь и в ус!!!
Это правда... Брак сильно пугает
Всех мужчин, ощущающих вкус
Выходных, проведенных у речки
И снимающих рыбу с крючка...
Без клейма обручальных колечек...
На уборку с диетой начхав...
Всех фанатов яичниц, пельменей...
Всех любителей пива под спорт...
Всех героев внебрачных сношений...
Страсти пламенной звонкий аккорд,
Исполняющих быстро и четко...
Для которых ЗАГС, хуже тюрьмы...
Но редеют ряды... На колготки
Ловят самок нас злые умы...
На трусы, на духи, на помады...
На улыбки, на взгляды, на грудь...
Из своей холостяцкой Эллады
На опасный вступаем мы путь...
И висят очень скорбно знамена
Холостяцкой чудесной страны...
Бедной жертвой под вальс Мендельсона
Пал из нас кто-то вновь, пацаны...
***
Бравый холостяк живет - ништяк!
Свято место отдыха не знает,
Бабам про любовь поет он так,
Что Филип Киркоров отдыхает!
Чтоб напялить на него кольцо,
Меж собой они готовы биться,
Как Наполеон за Ватерлоо,
И на сей трофей потом молиться!
Он не бизнесмен и не артист,
Но зато речист как Казанова!
Из села запойный тракторист,
А мечтает он о Волочковой!
Источник: millionstatusov.ru, hohmodrom.ru