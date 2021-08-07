7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года

8:46:418/7/2021Фото: kartinki-life.ru, restostyle.ru, ok.ru
0

Бравый холостяк живет - ништяк! Свято место отдыха не знает, бабам про любовь поет он так, что Филип Киркоров отдыхает!

7 августа - День холостяка
7 августа - День холостяка

7 августа в России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально этот неофициальный праздник зародился в Китае – стране бесспорного мирового лидерства по гендерному дисбалансу.

В жизни холостяка есть свои плюсы и минусы. С одной стороны мужчина может в полной мере насладиться свободой и сохранить свою нервную систему, а с другой у него не будет близкого человека.

***

Один холостяк вешал шторы в квартире,
Считая, что это пустяк -
"Подумаешь, окон всего лишь четыре",
Бубнил про себя холостяк.

Он думал, что плёвая это работа,
Но вот, в зале вешая тюль,
Он понял, что шпрот ему скушать охота,
Поел, и мурлыкнул - "Нормуль!"

Чаёк пил часок, долго гладил котяру,
И снова направился в зал,
Узрел со стремянки за шкафом гитару,
Достал инструмент, поиграл.

Но шторы в квартире развесить бы надо,
Бобыль на стремянке опять;
Тут видит в коробке на полке награды -
Армейские, штук двадцать пять!

Навесил их все он на дембельский китель,
Хлебнул из горлА самогон,
И вспомнил, что в армии зубодробитель
Все долгих два года был он.

Стал спьяну в прохожих швырять помидоры,
Построил соседей своих...
А утром проснувшись, и вспомнив про шторы,
Решил - "Проживу и без них!"

7 августа - День холостяка
7 августа - День холостяка

Нас, мужчин, по статистике мало
И от женщин терпя геноцид,
Мы гулянок своих "Калевалу"
Пишем, как вымирающий вид...

Дух свободы под вывеской блуда
Женский пол нам вменяет в вину...
Ты для общества гад и иуда,
Раз еще не имеешь жену...

Столько баб одиноких страдает,
А ты, сволочь, не дуешь и в ус!!!
Это правда... Брак сильно пугает
Всех мужчин, ощущающих вкус

Выходных, проведенных у речки
И снимающих рыбу с крючка...
Без клейма обручальных колечек...
На уборку с диетой начхав...

Всех фанатов яичниц, пельменей...
Всех любителей пива под спорт...
Всех героев внебрачных сношений...
Страсти пламенной звонкий аккорд,

Исполняющих быстро и четко...
Для которых ЗАГС, хуже тюрьмы...
Но редеют ряды... На колготки
Ловят самок нас злые умы...

На трусы, на духи, на помады...
На улыбки, на взгляды, на грудь...
Из своей холостяцкой Эллады
На опасный вступаем мы путь...

И висят очень скорбно знамена
Холостяцкой чудесной страны...
Бедной жертвой под вальс Мендельсона
Пал из нас кто-то вновь, пацаны...

***

Бравый холостяк живет - ништяк!
Свято место отдыха не знает,
Бабам про любовь поет он так,
Что Филип Киркоров отдыхает!

Чтоб напялить на него кольцо,
Меж собой они готовы биться,
Как Наполеон за Ватерлоо,
И на сей трофей потом молиться!

Он не бизнесмен и не артист,
Но зато речист как Казанова!
Из села запойный тракторист,
А мечтает он о Волочковой!

Источник: millionstatusov.ru, hohmodrom.ru

Азаров выступил с резкой критикой президента Зеленского
Россию ждут смертельные волны жары: климатолог предупреждает
Телеведущие реалити-шоу «Дом−2» резко высказались в адрес Бузовой
В Сети появилось видео жестокого избиения танцора Дорофеевой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
«Осталось недолго»: какое будущее предрекли миру и России
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Япония перешла к прямым угрозам РФ из-за действия Мишустина
праздникстихисмспраздникиоткрыткидень холостяка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем холостяков!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая
8:47:20 8/7/2021
Пожар в дачном обществе "Урожай" в Бердске: Дачники остались без сарая
7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года
8:46:41 8/7/2021
7 августа - День холостяка: Настоящие холостяцкие поздравления в праздник 7 августа 2021 года
Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:47 8/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
8:03:28 8/7/2021
Поздравления на День Службы спецсвязи и информации ФСО России 7 августа
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире
7:40:54 8/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 августа 2021 в России и мире
Успение праведной Анны: Чистосердечные поздравления и добрые открытки в праздник Матери Богородицы 7 августа 2021 года
7:23:15 8/7/2021
Успение праведной Анны: Чистосердечные поздравления и добрые открытки в праздник Матери Богородицы 7 августа 2021 года
БердскБудет ли дождь на Анну 7 августа в Бердске: что говорят народные приметы
6:32:31 8/7/2021
Будет ли дождь на Анну 7 августа в Бердске: что говорят народные приметы
Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
6:00:35 8/7/2021
Открытки героям из криминальной полиции в День подразделений ОРИ 7 августа и слова чести
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
5:45:29 8/7/2021
Магнитная буря 7 августа 2021 года: геоудары будут следовать с небольшой передышкой для метеопатов
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование
5:30:49 8/7/2021
Препарат фенофибрат снижает коронавирус на 70 %, показало исследование